Temptation Island, il tentatore Simone Garato accusò Robbie Williams di plagio (VIDEO)

Simone Garato ora è un tentatore di Temptation Island ma nel 2013 accusò Robbie Williams di plagio, contestando al cantante inglese di aver copiato il suo brano What I feel.

All'epoca Simone Garato pubblicò sul suo canale di Youtube un video con i due brani chiedendolo al pubblico di giudicare.

Trentanove anni da Padova salito agli onori della cronaca nel 2013 per aver denunciato Robbie Williams per plagio. Simone Garato sosteneva che il brano Be a Boy dell'ex Take That fosse sovrapponibile nel ritornello al suo What I feel. "Ho sentito il ritornello per radio e sono rimasto a bocca aperta - raccontò ai quotidiani Simone Garato - un amico mi aveva segnalato la somiglianza tra i due brani, quando ho ascoltato la canzone di Robbie Williams ho realizzato che non aveva tutti i torti".

La contestazione di plagio fu portata avanti dall'avvocato Giorgio Assumma, ex presidente della SIAE, e riconosciuto esperto internazionale di diritto d'autore. What I Feel fu scritta da Garato nel 2008, mentre Be a Boy era il terzo estratto del album Take the Crown pubblicato il 2 novembre 2012. Simone Garato, che all'epoca disse che il suo unico intento era dimostrare che aveva talento, pubblico sul suo canale Youtube la sua canzone mettendola a confronto con quella di Robbie Williams, i pareri degli utenti non furono unanimi. Alcuni parlarono di plagio, altri sostenevano che tra i due brani esisteva solo una vaga somiglianza, qualcuno gli consigliò di non andare in tribunale perché il suo pezzo ricordava da vicino I Still Haven't Found What I'm Looking For degli U2.