Temptation Island: Millie e Michele si dicono addio, ma Filippo Bisciglia è scettico: "tornerete insieme"

Il falò di confronto tra Millie Moi e Michele Varriale a Temptation Island è stato il terzo che gli spettatori del docu-reality hanno visto nella puntata del 15 ottobre. I due avevano scritto alla redazione del programma perché Millie voleva dimostrare a Michele di essere solo una ragazza estroversa, ma lui riteneva i suoi atteggiamenti inappropriati per una ragazza fidanzata.

Il mancato happy ending e la previsione di Filippo

Sin dall'inizio, Michele ha manifestato il suo disappunto per l'eccessiva vicinanza della sua ragazza con il single Alex. Nei primi filmati mostrati, lei appariva molto affettuosa con il tentatore, un comportamento che ha scatenato la gelosia di Michele, portandolo a sentirsi profondamente tradito. "Tu non vedi un futuro con me, non ti vuoi sposare e non vuoi avere figli", ha ribattuto Millie, accusando il fidanzato di non volersi assumere le sue responsabilità nella relazione.

Tuttavia, Michele ha continuato a criticare i suoi atteggiamenti, affermando di sentirsi umiliato dalle clip girate nel villaggio delle fidanzate. Durante il falò, i toni si sono accesi ulteriormente quando Michele ha visto un video in cui Alex leccava il collo di Millie. "Che figura di me.da", ha esclamato furioso, accusandola di aver mancato di rispetto alla loro storia.

Millie e Michele al falò di confronto

Millie ha cercato di giustificarsi, dichiarando di essere sempre stata sincera e di non essersi mai nascosta dietro il suo carattere esuberante. "Io sono sempre stata così, sono a posto con la mia coscienza", ha detto, ribadendo che non ha mai smesso di amare Michele. La tensione ha continuato a crescere quando è stato il turno di Millie di guardare i video del suo fidanzato.

Nelle immagini, Michele si lamentava di lei con una delle single, sottolineando le difficoltà della loro relazione. "Sono venuto qui per migliorare sulla gelosia", ha spiegato, riconoscendo di aver sofferto in passato, ma di aver cercato di andare avanti per amore. Tuttavia, ha ammesso che i comportamenti di Millie avevano superato il limite: "Mi ha deluso troppo e non posso perdonarla".

Filippo Bisciglia, ha tentato di mediare, chiedendo a Michele se fosse davvero convinto della sua decisione di lasciare Millie. "Sei sicuro? Sei innamorato di lei?", ha chiesto il conduttore, che ha percepito l'affetto ancora presente tra i due. Michele, però, ha confermato la sua scelta di tornare a casa da solo: "Mi ha deluso troppo, non posso tornare con lei". Millie, visibilmente scossa, ha ribattuto: "Allora basta, chiuso, non mi cercare più".

Nonostante la decisione finale di uscire separati, Filippo Bisciglia ha espresso il suo scetticismo sul fatto che questa fosse davvero la fine della loro storia: "Secondo me tornerete insieme, ne sono sicuro". Un finale aperto, dunque, che lascia la porta socchiusa per un possibile futuro riavvicinamento tra i due, nonostante la delusione e la rabbia emerse durante il falò.