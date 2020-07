Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso contro Manila Nazzaro: "Non sa con chi ha a che fare”

Lorenzo Amoruso ha perso la calma nella seconda puntata di Temptation Island guardando il video di Manila Nazzaro. L'ex calciatore e l'ex Miss Italia sembravano la coppia più solida del docu-reality, ma lui non ha gradito alcuni commenti sul loro rapporto a distanza.

"Io non posso dipendere da un uomo" Manila parla della sua relazione con Lorenzo... #TemptationIsland pic.twitter.com/YE9rFiTQ9y — Temptation Island (@TemptationITA) July 9, 2020

Lorenzo Amoruso la scorsa settimana ha dispensato consigli agli altri fidanzati di Temptation Island, dando prova di grande saggezza, ma ieri l'ex calciatore ha perso la pazienza: tutta colpa della sua compagna e del video che gli ha mostrato la produzione. Lorenzo è rimasto infastidito sia dai giochini che si fanno nel villaggio delle fidanzate che dalle parole. Manila Nazzaro si è fatta spalmare la crema "fino all'osso sacro da un tentatore" e poi ha leccato la faccia di uno di loro durante un "obbligo o verità" che anche le adolescenti troverebbero troppo stupido.

Amoruso si è imbestialito soprattutto quando ha sentito alcune affermazioni della compagna, le attività economiche di Lorenzo ruotano tutte intorno a Firenze e non ha intenzione di trasferissi: "Il fatto che lui non abbia proprio voglia di trasferirsi da Firenze a Roma mi ha un po' allontanata - dice Manila a Valeria - Io non posso dipendere da un uomo per far campare i miei figli, devo lavorare". Lorenzo ha reagito furiosamente, come quando marcava la punta centrale della squadra avversaria sul terreno di gioco: "Cosa dice?! Si è parlato di comprare una casa a Roma, non ho problemi a prendermi la responsabilità di lei e dei figli e lo sto facendo già da tempo. Non ho mai lasciato parenti e amici per strada - dice a Filippo Bisciglia - se deve cercare delle motivazioni per obbligarmi a fare una cosa che non voglio fare, ha imboccato la strada sbagliata. Io non lascerò mai Firenze e lei lo sa bene perché ho interessi economici e amicizie. Si comporta come se non fossi una garanzia. Non accetto le mezze bugie".

Lorenzo Amoruso non ha mandato giù neanche i massaggi e le leccatine, così si è girato verso gli altri fidanzati e ha detto: "Diamoci una svegliata, stiamo a fa' i signori, bambinate che alla mia età non si fanno. Quando si è troppo buoni si passa per fessi". Arrivato nel villaggio, ha dimostrato di non avere ancora sbollito la rabbia: "Crede di fare la deficiente con me? Non ha capito con chi ca..o ha a che fare".