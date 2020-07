Temptation Island 2020, Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro: come è finita?

Arrivano le prime indiscrezioni su come sia finita Temptation Island 2020 per Lorenzo Amoruso e Manila Nazzaro. La coppia VIP nell'ultima puntata era entrata in crisi per alcune dichiarazioni dell'ex Miss Italia, ma secondo quanto riportato da Gossip e TV, i due avrebbero resistito per tutti i ventuno giorni.

⚠️ Cosa avrà visto Lorenzo per reagire così? Lo scopriremo domani in prima serata su Canale 5 🔥 #TemptationIsland pic.twitter.com/FmmHZ1KWeE — Temptation Island (@TemptationITA) July 15, 2020

Lorenzo Amoruso la settima scorsa era molto arrabbiato dopo aver visto un video della compagna che si lasciava spalmare la crema da un tentatore, ieri su Twitter è apparsa un'altra clip della produzione in cui l'ex calciatore reagisce male a una nuova provocazione. Molti fan temono che una delle loro coppie preferite possa scoppiare, ma le indiscrezioni che arrivano sembrano rassicuranti. I due VIP sarebbero rimasti sull'isola della tentazione per ventuno giorni, ovvero per tutta la durata del programma.

La Nazzaro e l'ex calciatore hanno dei problemi legati al loro rapporto a distanza, Lorenzo vive a Firenze dove ci sono i suoi interessi economici, ma anche affettivi. Manila vive a Roma dove lavora e dove ci sono i figli. La loro relazione sarà messa a dura prova, le tentazioni sull'isola non mancano, ma dopo ventuno giorni Manila e Lorenzo dovrebbero lasciare l'isola insieme e magari con qualche colpo di scena finale.