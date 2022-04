Temptation Island, il programma quest’estate non andrà in onda?

Temptation Island quest'estate non andrà in onda: il viaggio nei sentimenti si prende una pausa, ecco da chi sarà sostituito.

Quest'estate i telespettatori di Canale 5 dovranno fare a meno di Temptation Island che non andrà in onda: secondo le indiscrezioni pubblicate da TvBlog, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi è stato per il momento accantonato, vittima del fuoco amico di Ultima Fermata. Ecco chi potrebbe sostituirlo.

Nessun falò di confronto e nessun viaggio dei sentimenti, quest'estate il programma presentato da Filippo Bisciglia lascerà orfani milioni di affezionati spettatori che, ogni anno, identificano l'arrivo della stagione più calda dell'anno con la partenza di Temptaion Island. Per il programma, che lo scorso anno terminò con uno share del 27,4%, riuscendo a catalizzare l'attenzione di 3.694.000 spettatori, non si tratta di una bocciatura, come si legge su TvBlog "non è escluso che Temptation torni (con registrazione ad agosto in Sardegna). Già nel 2020, lo ricorderete, la trasmissione ebbe una versione autunnale, all'epoca condotta da Alessia Marcuzzi".

La causa del momentaneo stop sarebbe la messa in onda di Ultima Fermata, il programma prodotto, come Temptation Island, dalla Fascino di Maria De Filippi e condotto da Simona Ventura. I due format sono molto simili, con una grande differenza, la nuova creatura della Fascino è stata accolta molto tiepidamente dal pubblico di Canale 5, con un trend in calo e uno share, probabilmente, al di sotto delle aspettative della rete.

Temptation Island, secondo TvBlog potrebbe essere sostituito dalle repliche di Tu sì que vales. Su blastingnews.it, si legge che, in mancanza del consueto format estivo, potrebbe essere sperimentata una versione Vip di Uomini e Donne, a condurlo potrebbe esserci una figura di versa da quella di Maria De Filippi che, dopo la conclusione di Amici, si prenderebbe un periodo di riposo in vista dell'autunno.