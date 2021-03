Temptation Island: dalla denuncia Mediaset ai filmati incriminanti, tutti contro Pietro Delle Piane

La denuncia di Mediaset, i filmati inediti di Temptation Island che lo incastrano, le reazioni della tentatrice e di Filippo Bisciglia: Pietro Delle Piane, insomma, ha contro proprio tutti dopo la bomba sganciata domenica sera da Barbara D'Urso.

Le disavventure per Pietro Delle piane sono iniziate domenica sera a Live - Non è la D'Urso, in quell'occasione il fidanzato di Antonella Elia per difendersi dalle accuse di Rita Dalla Chiesa aveva detto: "Temptation Island è uno show, non è la vita. Lì ho recitato un ruolo, che dovevo fare?", costringendo Barbara D'Urso a dissociarsi pochi minuti dopo.

Come aveva detto 'Carmelita' "Pietro si assumerà le responsabilità di quello che ha detto" e infatti ieri Delle Piane è stato denunciato sia dalla Fascino pgt di Maria De Filippi che dalla stessa Mediaset. Entrambe hanno annunciato la loro decisione con un comunicato. La prima a muoversi è stata la società di "Queen Mary", subito dopo è arrivato il comunicato di Mediaset dove si legge: "A seguito delle affermazioni di Pietro Delle Piane pronunciate nel corso della puntata di Live-Non è la D'Urso di ieri sera, Mediaset comunica di voler tutelare in tutti i modi i propri programmi e per questo conferma di aver avviato un'azione legale nei confronti del Delle Piane. Già nel corso della puntata, la conduttrice Barbara d'Urso ha preso immediatamente le distanze dalle dichiarazioni effettuate dal Delle Piane che ora si assumerà la responsabilità delle falsità espresse contro Mediaset durante una diretta".

Nel frattempo la Fascino ha pubblicato sull'account ufficiale di Uomini e Donne dei video inediti in cui Pietro Delle Piane, dopo essersi tolto il microfono, flirta con la tentatrice Beatrice.

Contro Pietro Delle Piane è sceso in campo anche Filippo Bisciglia, il conduttore della trasmissione, che nelle sue storie di Instagram ha chiesto all'ex concorrente se anche le sue lacrime fossero false: "Il giorno dopo il falò di confronto ti sono stato vicino, ricordi? abbiamo parlato abbastanza, eri in piscina, piangevi, ti dispiaceva per il comportamento che avevi adottato durante Temptation Island, mi hai detto più volte: 'Filippo ho sbagliato, mi dispiace tanto per Antonella, l'ho fatta soffrire, non mi sono regolato'... quando ieri sera ti ho sentito dire: 'ho recitato un copione' ci sono rimasto troppo male... anche le tue lacrime erano un copione? Sarebbe stato molto più belle queste frasi ieri sera...perché raccontano un Pietro migliore del Pietro vero".