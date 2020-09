Temptation Island, Davide Varriale rischia la squalifica dal reality

Davide Varriale potrebbe essere squalificato da Temptation Island , non direttamente per il terribile discorso pronunciato durante la prima puntata ma per una leggerezza compiuta.

Davide Varriale potrebbe essere squalificato da Temptation Island per aver violato il regolamento: il concorrente napoletano avrebbe usato Instagram per difendersi dalle accuse degli utenti per quello che ormai è conosciuto come il suo "orrido discorso". Il regolamento del gioco vieta ai concorrenti di usare i social prima della fine del programma.

Davide Varriale, subito dopo la prima puntata di Temptation Island, è diventato bersaglio sui social per le parole che aveva usato descrivendo ad una tentatrice il rapporto con la compagna: "l'ho fatta cancellare dai social, niente amiche, niente palestra niente di niente. Io magari la faccio pure uscire con le amiche, ma poi col fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata". Poco prima aveva detto ad un suo compagno di viaggio: "per fortuna o per sfortuna ho il controllo della sua mente, tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca".

Il discorso di Davide ha provocato una vera rivolta da parte degli spettatori e i post contro il concorrente sono stati numerosissimi e durissimi. Il suo discorso è stato riportato anche da alcune testate giornalistiche, tutti hanno definito Davide una persona pericolosa e violenta.

Per difendersi da queste accuse il concorrente avrebbe usato le storie di Instagram e per questo rischia la squalifica. Il regolamento di Temptation Island non permette ai partecipanti di comunicare sui social fino alla fine della messa in onda del programma per evitare spoiler che possano rovinare l'effetto sorpresa.

I messaggi di Davide hanno suscitato però alcune perplessità: molti utenti sostengono che il profilo dove sono state pubblicate le storie sia un fake, altri dicono che si tratti di un secondo profilo che il concorrente sta usando per aggirare il regolamento.

Forse ne sapremo qualcosa di più nella seconda puntata di Temptation Island che andrà in onda mercoledì 23 settembre su Canale 5.

Il reality dei sentimenti condotto da Alessia Marcuzzi in questa edizione vede sei coppie NIP che hanno contatto la redazione del programma per rivitalizzare un rapporto in crisi. Davide, all'Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, si è presentato con Serena. La donna che lui "controlla mentalmente" ha chiesto di partecipare a Temptation Island perché la gelosia di Davide sta rovinando la loro relazione: "Non ce la faccio a continuare così! Per lui ho fatto tante rinunce e in cambio non ho avuto la sua fiducia. Spero che lui lo capisca e cambi per noi, altrimenti preferisco perderlo con tutto il dolore del mondo, piuttosto che essere infelice con lui".