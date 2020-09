Temptation Island 2020: Davide e l'orrido discorso su Serena, rabbia sui social (VIDEO)

L'edizione autunnale di Temptation Island 2020 è partita con buoni ascolti ma anche con l'orrido discorso, come è stato ribattezzato dagli utenti, di Davide, il fidanzato di Serena che è stato subito notato dal pubblico per la sua eccessiva gelosia ed il linguaggio molto forte che ha turbato gli spettatori da casa.

Questo il discorso orrendo andato in onda a #TemptationIsland 😐 pic.twitter.com/RLTCawfYaT — Trash Italiano (@trash_italiano) September 16, 2020

Mercoledì 16 settembre in prima serata su Canale 5 è andata in onda la prima puntata della nuova edizione di Temptation Island 2020 che ha visto per la prima volta Alessia Marcuzzi alla guida del programma. Le coppie che metteranno in gioco i loro sentimenti sono sei, ma ieri Davide, fidanzato di Serena, è riuscito ad attirare l'attenzione sui social per la sua morbosa gelosia, che si è tradotta in frasi oltre il limite della decenza e del consentito.

Serena e Davide vengono da Napoli ed hanno rispettivamente 25 e 29 anni.La coppia ha alle spalle una storia particolare, erano fidanzati con i loro rispettivi migliori amici ed uscivano spesso a quattro quando tra i due è scoccata la scintilla. Serena è stata più lenta ad uscire dalla sua storia precedente e per questo Davide dice di non aver fiducia di lei. I due sono fidanzati da tre anni e il ragazzo sembra voler controllare ogni aspetto della sua nuova compagna. Parlando con la produzione ed i suoi compagni di viaggio ha sciorinato una serie di perle che già sono diventate cult, ma questa volta in senso negativo, sul web.

Parlando del suo rapporto quotidiano con Serena ha detto: "Non concedo che esca con dei ragazzi. In realtà neanche con le ragazze" ha sottolineato, e poi non contento ha aggiunto che "non le concede" di partecipare ad attività che non prevedano la sua inclusione. Cinema, discoteche, un gelato al bar: Serena può tutto ma solo se con lei c'è anche Davide. Parlando poi con uno dei suoi compagni di viaggio ha detto "per fortuna o per sfortuna ho il controllo della sua mente, tiro fuori quello che voglio dalla sua bocca". Poco dopo chiacchierando con una tentatrice: "l'ho fatta cancellare dai social, niente amiche, niente palestra niente di niente". Poi la chiosa: "io magari la faccio pure uscire con le amiche, ma poi col fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata".

La coppia è approdata al Resort Is Morus Relais perché è stata Serena a contattare la redazione di Temptation Island, la ragazza sostiene che la gelosia di Davide stia rovinando la loro relazione "Non ce la faccio a continuare così! Per lui ho fatto tante rinunce e in cambio non ho avuto la sua fiducia. Spero che lui lo capisca e cambi per noi, altrimenti preferisco perderlo con tutto il dolore del mondo, piuttosto che essere infelice con lui", ha detto la partenopea nel video con cui si è presentata al pubblico di Temptation Island.

Pubblico che non ha potuto, di fronte alle terribili parole di Davide, rimanere impassibile: nel giro di pochi minuti su Twitter si sono moltiplicati i commenti di chi si diceva giustamente scandalizzato e arrabbiato per quanto detto dal concorrente. E sono stati in molti ad attaccare perfino la produzione di Temptation: forse discorsi del genere non dovrebbero neppure essere mandati in onda.