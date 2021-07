Temptation Island: cosa ha detto Tommaso Eletti su Valentina Nulli dopo il falò

Tommaso Eletti di Temptation Island 2021 continua a mostrarsi poco coerente: dopo essere stato lasciato da Valentina Nulli per averla tradita, il ragazzo ha detto di essere rimasto deluso dalla sua ex fidanzata che non ha pianto per lui.

Lunedì sera Tommaso e Valentina hanno detto addio a Temptation Island. La Nulli ha visto dei video in cui il suo ragazzo si baciava con una delle tentatrici e ha deciso di lasciarlo. Tommaso nelle due puntate in cui è apparso nel reality ha fatto molto parlare di sé, quasi sempre in negativo. Il giovane, 21 anni, si è mostrato da subito ossessivamente geloso della 'sua' donna, Valentina ha 40 anni. "Non farti toccare il tuo corpo è sacro" le ha detto all'inizio del programma, poi si è infuriato perché lei ha indossato un bikini in piscina e poi l'ha tradita con Giulia, una delle corteggiartici.

Subito dopo il falò di confronto che ha sancito la fine della loro relazione, Tommaso si è arrabbiato perché Valentina non ha pianto per essere stata tradita. "Sono contento di quello che ho fatto, meglio averlo capito ora che fra un anno e mezzo o due e magari la lasciavo più avanti" ha detto alle telecamere di Witty Tv. "Dopo quello che ha visto doveva piangere, manco una lacrima è caduta. Io ho pianto i primi due giorni come un bambino" ha continuato Tommaso "Se fossi stato realmente innamorato non mi sarei comportato così con Giulia. Quello che è successo non sarebbe mai successo. Se è successo è perché mi sono sentito staccato a tal punto da lei da fare quello che ho fatto. Sono contento, mi sono svegliato. Ho 21 anni. Non voglio più saltare tutte le tappe che ho voluto saltare per stare con lei"

Pianti e botte, ecco cosa voleva Tommaso da Valentina per averla tradita "Io mi sarei aspettato che fosse stata un po' più scottata, mi aspettavo una sberla in bocca e invece niente. Se io avessi visto un video del genere spaccavo tutto il villaggio, prendevo una barca e andavo a prenderla. Dopo aver baciato Giulia mi sono messo a piangere pensando a come sarebbe potuta stare Valentina e invece non è stata male".

Anche Valentina ha parlato "è successo quello che mi aspettavo, lui non ha accettato che io mi divertissi con altre persone. Io mi sono comportata come una principessa, però a lui non è arrivato questo. Ci vuole coraggio a stare con un ragazzo più giovane". La Nulli ha poi aggiunto: "Io lo sapevo che nel futuro poteva succedere questo. Finiscono le storie con i coetanei, figurati...Ora ho la consapevolezza che se io mi diverto, sono serena e riesco a essere me stessa a lui non va bene. Se fossi uscita con lui sarei tornata a Roma con gli stessi identici problemi che non voglio più". Valentina poi ha concluso dando un taglio netto a questa relazione "Vederlo così è stato forte, ma mi sono resa conto di quanto lui sia rimasto deluso e quindi è una cosa inguaribile. È meglio che lui sta con una ragazza della sua età. Questo programma è servito a entrambi. Siamo su due binari separati, non siamo compatibili".