Temptation Island 2020, Alessandro e Sofia lasciano il reality dopo un falò arroventato (VIDEO)

Alessandro e Sofia sono la prima coppia a lasciare Temptation Island 2020, dopo un falò con urla e litigi che lasciava presagire il peggio. I due però hanno trovato improvvisamente l'intesa e hanno abbandonato il docureality insieme. Alessandro aveva chiesto un confronto immediato pronto a lasciare la fidanzata.

"Ogni singola cosa di te mi manca" Sofia e Alessandro usciranno insieme o separati? #TemptationIsland pic.twitter.com/1MPHrJLflc — Temptation Island (@TemptationITA) July 9, 2020

Temptation Island riserva sempre mille sorprese, l'amore e la gelosia la fanno da padrone: "Mi ha ucciso dentro, per me lei non esiste più", aveva detto Alessandro chiedendo il faccia a faccia con la fidanzata. Partono le clip, Alessandro accusa la fidanzata di essersi avvicinata troppo ad un tentatore: "Io lo sapevo che questo confronto era dettato solo dalla gelosia, lui non dà valore a quello che dicevo nel video", dice Sofia e aggiunge "noi dovevamo fare un percorso, tu uscirai con gli stessi dubbi da qua".

Il clima si riscalda, quando ormai tutti gli spettatori puntano sulla rottura della coppia arriva la frase di Sofia che distende gli animi: " Stasera hai dimostrato di essere così insicuro che mi hai chiamata dopo cinque giorni perché hai visto un abbraccio, non potevo non venire. Ogni singola cosa che ho fatto mi ha fatto capire solo che ti amo".

Anche Alessandro cambia tono e rivolgendosi a Filippo Bisciglia dice: "Non c'è stato un giorno qui dentro in cui non ho pensato a lei - poi si gira verso Sofia - cercherò di avere fiducia in te". Il conduttore formula la domanda che ha ripetuto decine di volte dopo un falò: "Volete uscire insieme?". Sofia si affretta a dire si, per Alessandro è un no, ma è uno scherzo a cui nessuno abbocca, i due lasciano il gioco in anticipo mano nella mano.