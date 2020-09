Temptation Island 8 stasera su Canale 5 la seconda puntata: anticipazioni

Stasera su Canale 5, alle 21:20, torna, con la seconda puntata,Temptation Island 8, il docu-reality dei sentimenti, in versione NIP, condotto da Alessia Marcuzzi.

Come abbiamo visto la scorsa settimana, la coppia formata da Amedeo e Sofia ha già lasciato l'Is Morus Relais dopo un falò di confronto anticipato chiesto da Sofia nel momento in cui ha scoperto un tradimento precedente al loro ingresso nello show. I due sono usciti insieme e lei lo ha perdonato, ma il viaggio nei sentimenti continua per Alberto e Speranza, Anna e Gennaro, Carlotta e Nello, Nadia e Antonio e Serena e Davide.

La prima puntata è terminata con la richiesta di Gennaro di incontrare Anna - sua fidanzata da sei anni - in un falò di confronto anticipato. La ragazza accetterà? E nel caso usciranno insieme o ognuno prenderà la sua strada?

Ma quello che gli spettatori attendono in assoluto di più è un eventuale confronto tra Davide, bersagliato dalle critiche dopo le orribili frasi verso la fidanzata, e Serena: sembra infatti che lei si sia presa una bella rivincita.