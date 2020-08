Temptation Island 8: le prime coppie ufficiali del programma

Oggi iniziano le registrazioni di Temptation Island 8 e sulla pagina Instagram del programma sono state presentate le prime coppie ufficiali. Il programma condotto da Alessia Marcuzzi inizierà il prossimo 9 settembre in prima serata su Canale 5.

Le coppie che parteciperanno a Temptation Island 8 sono in Sardegna da qualche settimana, una misura presa per evitare spiacevoli sorprese considerando il periodo che stiamo vivendo. Per Temptation la produzione ha deciso di far partecipare solo coppie NIP, Alessia Marcuzzi a differenza del suo collega Filippo Bisciglia non avrà nessun volto già noto al falò. Sull'account di Instagram del programma sono state ufficializzate le prime coppie: Nadia e Antonio, Carlotta e Nello.

Antonio ha 32 anni è fidanzato con Nadia da un anno e nove mesi, lui è piu grande di dieci anni. È stato il ragazzo a chiamare Temptation Island, ecco perchè: " Anche se la amo, ho bisogno di capire se è la ragazza giusta per me per costruire un futuro insieme". Qualcosa non convince Antonio nella sua relazione con Nadia: "io sono uno con la testa sulle spalle lei è una ragazzina viziata, che sta tutto il tempo sul divano col telefono a non far niente". Ecco come gli risponde Nadia: "Lui pensava di aver trovato la ragazza che lavava, puliva e cucinava. Ma io sono totalmente l'opposto di questo e non permetterò né a lui, né a nessun altro di cambiare il mio modo di essere perché io sono così".

Carlotta e Nello sono fidanzati da 6 anni. La ragazza ha deciso di scrivere alla redazione di Temptation Island perchè è ora che la loro relazione abbia una svolta: "siamo arrivati ad un punto della nostra storia in cui per me o ci sposiamo o ci lasciamo, lui però è super moderno e al matrimonio non ci pensa proprio". Infatti per Nello il matrimonio sembra essere molto lontano: "Lei vuole a tutti i costi sposarsi, invece io, al contrario suo, sono più per la convivenza".

I protagonisti di questa edizione saranno ancora una volta dodici, il resort Is Morus Relais è pronto ad ospitare Temptation Island dopo l'incendio doloso di alcune settimane fa.