Temptation Island: incendio nel resort del reality, trovata lettera minatoria

Incendio nel resort Is Morus Relais che ospita Temptation Island. La struttura dell'Albergo non ha subito danni, sul posto è stata trovata una lettera minatoria con minacce ai proprietari.

Erano quasi le sei del mattino quando gli ospiti dell'Is Morus Relais sono stati svegliati dagli allarmi antincendio, nel piazzale dell'albergo un'auto dei proprietari è stata data alle fiamme che hanno coinvolto anche la veranda della sala congressi. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente impedendo alle fiamme di propagarsi all'interno della struttura, una persona è rimasta intossicata dal fumo.

Gli inquirenti hanno trovato una lettera minatoria che conteneva pesanti minacce ai proprietari, questo e il fatto che il fuoco si sia sviluppato in due punti differenti, fanno pensare ad un incendio doloso. Il fuoco sembra aver colpito anche alcune delle scenografie di Temptation Island, grazie al lavoro dei Vigili del Fuoco l'hotel Is Morus Relais è rimasto aperto ed i disagi per i risiedenti sono stati minimi. I carabinieri di Pula e della compagnia di Cagliari hanno iniziato ad analizzare la lettera minatoria sperando di trovare qualche indizio per risalire al colpevole del gesto.

Vista la situazione dell'albergo dopo l'incendio, L'Is Morus Relais sarà sicuramente in grado di ospitare l'edizione NIP di Tempation Island condotta da Alessia Marcuzzi che dovrebbe partire il prossimo 9 settembre.