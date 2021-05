Temptation Island 2021, quando inizia la nuova edizione

Quando inizia, sempre con Filippo Bisciglia al timone, Temptation Island 2021? Dal 30 giugno, in prima serata su Canale 5, il reality della tentazione si prepara a tornare con un'edizione che prevede solo coppie 'nip'.

Oggi Publitalia ha ufficializzato la data di inizio di Temptation Island, il reality quest'anno andrà in onda solo nella versione classica, ovvero quella dove le coppie che si mettono in gioco sono composte da persone comuni. Gli amanti del reality della tentazione ricorderanno che la scorsa estate ci furono due edizioni, una trasmessa nel mese di luglio condotta da Filippo Bisciglia e la seconda, andata in onda in autunno, condotta da Alessia Marcuzzi

La data di inizio del programma è stata fissata per mercoledì 30 giugno, ovviamente sempre in prima serata e sempre su Canale 5. Sarà l'unica volta che il programma di Filippo Bisciglia andrà in onda nella parte centrale della settimana, dalla seconda puntata infatti, salvo variazioni, Temptation Island traslocherà al lunedì per lasciare lo slot del mercoledì sera a un altro programma. Al viaggio nei sentimenti dovrebbero prendere parte sei coppie, Temptation Island andrà in onda per 6 puntate e terminerà il 2 agosto.

In questi giorni gli autori hanno iniziato a selezionare il cast dei concorrenti che a giugno sbarcheranno all'Is Morus Relais, il resort sardo scelto ancora una volta come location perfetta per il reality della tentazione.