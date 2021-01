Grande Fratello Vip 5, "Giulia Salemi mi ha fatto una cosa orribile": l'accusa di Guendalina Tavassi

Guendalina Tavassi parlando a Casa Chi di alcuni concorrenti del Grande Fratello Vip 5 non ha potuto fare a meno di manifestare la sua antipatia per Giulia Salemi.

Guendalina Tavassi non sopporta Giulia Salemi e ha spiegato il motivo di questa sua antipatia verso la gieffina in un'intervista al talk show Casa Chi: l'ex concorrente dell'Isola dei famosi ha detto che l'influencer di origini persiane è un'arrivista disposta a tutto per ottenere popolarità.

Mentre Giulia Salemi è all'interno della casa del Grande Fratello Vip 5 una delle sue rivali, Guendalina Tavassi, è stata intervistata da Casa Chi e ha raccontato il motivo della sua antipatia verso l'influencer milanese. L'episodio risale ad alcuni anni fa durante un programma presentato da Paola Perego. La conduttrice nel corso della pubblicità ha chiesto a Guendalina di ritornare la settimana seguente ma, secondo il racconto della Tavassi, la Salemi le ha tolto il microfono è si è auto invitata per la prossima puntata, cogliendo di sorpresa anche Paola Perego.

"Giulia Salemi è una ladra - ha detto Guendalina - è una ladra di opportunità". Quando Alfonso Signorini le ha chiesto il motivo la romana gli ha detto "Premetto che provo zero simpatia per lei ma a tutto c'è un limite". Il fattaccio a cui abbiamo accennato sopra è avvenuto durante la trasmissione 'Non disturbare', "Era il 2019 e durante la pubblicità Paola mi ha chiesto di tornare la settimana successiva" ha detto Guendalina che poi ha aggiunto "appena rientrati in studio la Salemi ha letteralmente scippato il microfono a Paola Perego e si è autoinvitata, ha preso il mio posto e mi ha tolto una importante opportunità professionale".

Guendalina ha concluso dicendo "Forse nemmeno se ne accorge ma quotidianamente scavalca le persone e approfitta delle situazioni". Il discorso di Guendalina è stato rafforzato dal giornalista Gilberto Savini di 'CHImagazine' che ha detto "Era agli inizi della sua carriera ed era stata invitata con altre persone nel programma di Caterina Balivo e andava dicendo: 'Sì, sono qui con la mia collega'. Si era messa sullo stesso piano della Balivo".