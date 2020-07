Temptation Island 2020, ultima puntata stasera su Canale 5: anticipazioni

Stasera su Canale 5, alle 21:20, torna Temptation Island 2020 con l'ultima puntata di un'edizione da record in fatto di ascolti. Non solo Antonella Elia e Pietro delle Piane, tutte le coppie rimaste in gara dovranno decidere cosa fare.

Nel corso delle puntate abbiamo visto Sofia e Alessandro lasciare insieme l'Is Morus Relias dopo pochi giorni. Sono usciti invece separati Valeria e Ciavy che hanno capito, proprio nel corso del loro percorso all'interno di "Temptation Island" che la loro storia d'amore è giunta al capolinea. Martedì sera, è stata la volta di Annamaria e Antonio. La donna ha chiesto il falò di confronto anticipato perché esausta di vedere il fidanzato in atteggiamenti intimi e provocatori con una single. Dopo un acceso confronto tra i due, la coppia ha lasciato il gioco mano nella mano, speranzosa di un futuro roseo insieme. Sempre nella puntata di martedì si è acceso il falò di confronto per Antonella Elia e Pietro Delle Piane. La showgirl ha visto video per lei inaccettabili e vuole qualche spiegazione dal fidanzato. Vedremo giovedì cosa deciderà di fare: se chiudere definitivamente la relazione con Pietro o se perdonare le parole forti - forse anche più dei gesti - che l'uomo ha pronunciato più volte.

Anticipazioni

Oltre a scoprire come andrà a finire tra Antonella e Pietro, nella puntata finale il pubblico vedrà altri due falò di confronto: quello tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso e quello tra Anna e Andrea. L'ex calciatore nel corso delle puntate è apparso un po' deluso dall'atteggiamento della fidanzata. Riuscirà ad andare oltre qualche piccola incomprensione e a continuare la sua storia d'amore? Anna e Andrea invece sono stati messi a dura prova all'interno dei villaggi nel corso di questi 21 giorni. La donna infatti certa di volere un futuro insieme al fidanzato, con tanto di matrimonio e figli, ha scelto di attuare una strategia per farlo ingelosire e così si è molto avvicinata al single Carlo. Stasera scoprirà se giocare d'astuzia è stato utile per la sua vita di coppia oppure se Andrea ha raggiunto nuove consapevolezze.