Temptation Island 2020: tutti i concorrenti del reality

Temptation Island 2020 ha annunciato tutti i concorrenti in gara nell'edizione che comincerà a breve. Il reality condotto da Filippo Bisciglia comincerà il prossimo 2 luglio e andrà in onda ogni giovedì su Canale 5 in prima serata.

Lo show quest'anno prevede un'edizione mista di due coppie VIP e coppie di persone comuni: le quattro coppie NIP che completano il cast del reality sono state presentate negli ultimi giorni.

I concorrenti saranno ospiti del celebre villaggio sardo Is Morus Relais a Santa Margherita di Pula, location del reality dalla terza edizione, tentatori e tentatrici saranno accolti, per il settimo anno consecutivo, da Filippo Bisciglia.

Dopo l'ufficializzazione delle due coppie VIP, formate da formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane e Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso, la produzione ha annunciato le altre quattro coppie, tutte della categoria NIP.

La terza coppia, la prima della categoria Nip, è quella composta da Valeria e Ciavy, nel promo di presentazione ci svelano la loro età: Lei ha 27 anni, lui 35. I rapporti tra i due sembrano giunti ad un punto di svolta, lei vorrebbe convivere, lui "vuole la sua libertà" ma allo stesso tempo priva Valeria della sua. I motivi per cui hanno deciso di partecipare a Temptation Island sono diversi, lei vorrebbe ristabilire l'armonia di un tempo. Ciavy vuole capire se è ancora innamorato della sua ragazza e se riesce a sfuggire alle tentazioni dell'isola.

Antonio e Annamaria sono la quarta coppia, lui ha 33 anni lei ha 43 anni. Il ragazzo si presenta dicendo di avere due certezze nella vita "sono napoletano e mi piacciono le femmine". Una premessa che non tranquillizza Annamaria che ha già perdonato altre scappatelle del fidanzato, lei lo giudica immaturo ma allo stesso tempo gli perdona tutto: "ho paura di restare sola", spiega. Annamaria partecipa al programma per mettere alla prova il suo compagno che invece vuole dimostrarle "di aver messo la testa a posto".

La quinta coppia è composta da Anna e Andrea, lui ha 27 anni lei 37. I due sono fidanzati da due anni, come specifica la concorrente. Andrea si dice innamorato ma precisa: "andrei a vivere anche subito, ma lei vuole di più, vuole un matrimonio dei figli, in questo momento per me è troppo per i miei progetti di vita". La coppia promette scintille, Anna gli risponde: "Se pensi questo allora non ti dovresti prendere una donna più grande, a me questa cosa spaventa e mi frena a fare un passo indietro. Sai che c'è? Ma io sto solo perdendo tempo". Lui spera che il reality possa aiutarli a risolvere questi problemi: "Per me Temptation Island è l'occasione per farle capire che la amo, ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia".

La sesta ed ultima coppia presentata è composta dai NIP Sofia e Alessandro. Sono fidanzati da circa quattro anni, ma il loro rapporto sembra essere sul filo del rasoio. La prima ha presentarsi è la concorrente: "Ho 30 anni e sto con Alessandro da circa quattro anni e mezzo. È nata a mille, poi sono subito iniziati i nostri tira e molla. Devo capire se questo rapporto tra di noi può riconquistare la fiducia e che non sia un amore malato". In realtà sembra che sia stato proprio il comportamento di Sofia a mettere in crisi il rapporto: "Io mi sono innamorato subito perché c'ha gli occhi più belli del mondo dice Alessandro - Purtroppo lei ha frequentato per sei mesi un'altra persona mentre stava ancora con me. Penso che Temptation Island sia per lei l'ultima spiaggia, io voglio rivedere quella persona per cui mi sono innamorato".