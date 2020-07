Temptation Island 2020: quali coppie stanno ancora insieme e quali si sono lasciate

Dopo la conclusione di Temptation Island 2020 non tutte le coppie hanno confermato la decisione presa davanti al falò.

L'ultima puntata di Temptation Island 2020 ha svelato che alcune coppie hanno preso percorsi diversi rispetto alle scelte fatte davanti al falò. Ecco la situazione dei 12 concorrenti che hanno finito il viaggio dei sentimenti del docureality presentato da Filippo Bisciglia.

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stanno ancora insieme

Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso stanno ancora insieme, per la gioia dei fan della coppia più amata di questa edizione di Temptation Island. I due hanno deciso di andare a convivere a Roma, potrebbero sposarsi ed avere un figlio. Lorenzo ha i suoi affari a Firenze, l'ex calciatore e l'ex Miss Italia dovranno trovare il modo di conciliare amore ed affari, ma la loro solidità fa ben sperare, dicono i loro numerosi fan.

Antonella Elia e Pietro Delle Piane sono in pausa

Antonella Elia alla fine del falò ha lasciato Pietro Delle Piane, ma ora sembra aver cambiato opinione, l'attore sta provando a convincerla, lei dice "Pietro non è quello che avete visto, altrimenti non mi sarei innamorata di lui". I due sono in una fase di riflessione.i fan chiedono ad Antonella di rifletterci molto ma molto prima di ritornare con Pietro, uno dei personaggi più discussi della stagione.

Antonio e Annamaria stanno ancora insieme

Annamaria ha deluso i suoi fan quando davanti al falò aveva deciso di uscire insieme ad Antonio, nonostante il comportamento del suo fidanzato con le tentatrici. Antonio dice di aver capito i suoi errori, il pubblico dice che il lupo perde il pelo ma non il vizio e chiede ad Annamaria di fare attenzione. Antonio ed Annamaria vogliono avere un figlio.

Andrea e Anna stanno ancora insieme

Andrea è stato un'altra grande delusione del pubblico che commenta sui social Temptation Island quando ha deciso di uscire insieme ad Anna. La donna è accusata di mirare solo ai soldi del ragazzo e ad avere un figlio per farsi mantenere. Andrea sembra si sia convinto a programmare un bambino ma Anna lo vuole concepirlo in un posto speciale, vuole una bella location. La famiglia di Andrea non è contenta della sua decisione e nemmeno Lorenzo Amoruso che considera Anna "una burattinaia".

Valeria e Ciavy si sono lasciati ma si stanno risentendo

Quello tra Valeria e Ciavy è stato uno dei falò più infuocati della stagione, lo stesso Filippo Bisciglia è intervento per calmare i due partecipanti. Alla fine Valeria e Ciavy uscirono separati. Dopo la trasmissione Ciavy è tornato alla carica, vorrebbe andare a convivere con Valeria che però ha dichiarato:"Non mi sento più innamorata".

Sofia e Alessandro si sono lasciati

Colpo di scena nella relazione tra Sofia e Alessandro i due avevano lasciato il programma insieme ma si sono separati. Sofia da la colpa alla famiglia del suo ex, poi confessa che Alessandro si sta sentendo con Beatrice, la tentatrice che ha baciato Pietro. Sofia sembra ancora innamorata, come dimostrano le lacrime che hanno accompagnato il suo racconto.