Temptation Island 2020: ecco la data di inizio del reality su Canale 5

Temptation Island 2020 ha finalmente una data di inizio su Canale 5: il prossimo 7 luglio. Il reality prodotto da Maria De Filippi sarà condotto ancora una volta da Filippo Bisciglia e presenterà alcune novità di rilievo.

Tentatori e tentatrici tornano il 7 luglio su Canale 5 provando a mettere in crisi le relazioni delle sei coppie che hanno deciso di partecipare al reality. Temptation Island - come promesso da Maria De Filippi - torna su Mediaset con alcune novità per rispettare le norme vigenti. Raffaella Mennoia, autrice del programma, non ha ancora reso noto il cast, per il momento quindi i rumors che girano sui possibili partecipanti sono assolutamente infondati. La location sarà ancora una volta un villaggio in Sardegna, a condurre il gioco della tentazione ci sarà Filippo Bisciglia, il volto storico del programma. Nei giorni scorsi si era parlato di alcune restrizioni rispetto alle passate edizioni, la stessa Maria De Filippi aveva detto a Vanity Fair: "Il contatto fisico non è necessariamente fondamentale", ma nulla è stato ancora ufficializzato.

Temptation Island è uno dei reality più seguiti sulle reti Mediaset, dal settembre 2018 l'azienda di Cologno Monzese ha commissionato anche una versione VIP condotta da Simona Ventura, sostituita l'anno successivo da Alessia Marcuzzi.