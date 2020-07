Temptation Island 2020, Ciavy: "Valeria? Non mi sono mai fidato di lei"

La storia d'amore tra Valeria e Ciavy è finita davanti al falò di Temptation Island 2020, i due alla fine della puntata hanno preso strade diverse e la loro storia è ormai acqua passata. L'ex coppia è stata intervistata da Uomini e Donne Magazine sulla fine della relazione.

Valeria e Ciavy avevano deciso di partecipare all'attuale edizione di Temptation Island per provare a ristabilire l'armonia perduta e capire se tra loro esistesse ancora amore, la sentenza è stata impietosa: tra Valeria e Ciavy è tutto finito. Intervistati da Uomini e Donne Magazine i due hanno dato l'impressione di aver voltato pagina. Ciavy non ha gradito il comportamento di Valeria durante la permanenza sull'isola: "Avevo ragione a non avere fiducia di Valeria - dice - Esco con più certezze, ancora più convinto di quello che pensavo: di non fidarmi al cento per cento di lei". Una mancanza di fiducia che evidentemente preesisteva al reality: "Ho sempre avuto difficoltà a legarmi a lei: non mi convincevano alcuni suoi atteggiamenti e alcune bugie che credo mi dicesse. Il percorso a Temptation Island mi ha aiutato a confermare che faccio bene a non fidarmi", ha detto Ciavy.

Valeria durante il gioco si è avvicinata molto al tentatore Alessandro e forse c'è stato anche un bacio nascosto da una coperta: "Non ha rispettato la nostra storia, quando ero nel villaggio ho pensato a lei, l'ho rispettata, senza combinare quello che lei ha combinato in poco tempo - dice Ciavy - Valeria parlava molto di amore vero e puro e in effetti mi è sempre stata vicina ma poi arrivata qui e ha dimostrato tutt'altro". Poi Ciavy ha spiegato la sua reazione, a molti parsa eccessiva, durante il falò: "Al falò ero molto arrabbiato, per me ciò che ha fatto è stato folle. Avrò tempo per parlare... Penso che lei non sia stata molto rispettosa nei confronti della nostra storia, credo che abbia sminuito se stessa".

Valeria dice che dopo Temptation Island ha scoperto di amare di nuovo se stessa: "Finalmente sento di essere tornata ad amarmi di nuovo: prima avevo timore a espormi, per paura di non essere capita da lui, così mi frenavo. Ora sento di essere tornata la Valeria di un tempo, quella che dice tutto ciò che pensa ed esprime ogni sua emozione. Ed è una sensazione bellissima", ha confessato al magazine. Valeria ringrazia Alessandro, il tentatore che corteggiandola le ha fatto aprire gli occhi: "Devo ringraziare lui se ho capito di non volere più Ciavy accanto a me. Mi ha fatto ritrovare tutto quello che avevo perso, mi sono fatta delle domande e mi sono data delle risposte".

Sembra che ora Valeria sappia cosa cerca in un uomo: "Ho capito che nella vita, quando c'è da troncare una relazione, non bisogna avere paura. Ho capito che al mio fianco voglio un uomo che non smetta mai di corteggiarmi, che non mi faccia sentire in competizione con le altre donne".