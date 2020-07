Temptation Island 2020: ascolti altissimi anche per la seconda puntata

Ascolti ottimi per Temptation Island 2020 anche con la seconda puntata: ieri sera il reality di Canale 5 è stato ancora una volta il programma più seguito della serata, con 3.550.000 spettatori e il 21.28% di share (che sale al 25.30% sul target commerciale).

Guidato ancora una volta da Filippo Bisciglia (a cui non si sostituirà Costantino della Gherardesca nella prossima edizione, come da rumor), Temptation Island ieri sera ha toccato picchi del 32.24% di share e 4.064.000 di telespettatori. Numeri che crescono fino a segnare un nuovo record tra i giovanissimi: 35.38% di share sul target 15-24 anni. Grande successo anche sui social: su Twitter, l'hashtag ufficiale #TemptationIsland ha raggiunto il podio degli argomenti più discussi in Italia e nel mondo.

Sarà per le pene d'amore di Andrea, per le urla di Lorenzo Amoruso o per il colpo di scena servito da Alessandro e Sofia, ma i numeri di Temptation sono rimasti sostanzialmente identici a quelli della puntata d'esordio (3.698.000 telespettatori e il 21.63% di share) della scorsa settimana. Segno del fatto che, dopo i difficili mesi primaverili, il pubblico ha più che mai voglia di leggerezza e distrazione, e il reality di Canale 5 offre tutto questo con l'aggiunta di una generosa dose di pepe.