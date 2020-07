Temptation Island 2020, Annamaria ad Antonio: “Sei un porco” (VIDEO)

Il viaggio dei sentimenti di Annamaria e Antonio a Temptation Island 2020 li ha portati ad un falò anticipato. Il perchè è facilmente spiegato nel video in cui lei gli urla: "Hai fatto il porco per due settimane".

Antonio Martello si è presentato agli spettatori di Temptation Island dicendo che aveva due certezze nella vita: "sono napoletano e mi piacciono le femmine". Il secondo punto è apparso evidente sin dal primo momento, il trentatreenne si è avvicinato moltissimo alla tentatrice Ilaria. Annamaria sopportava fino a ieri, quando ha visto Antonio dare il suo numero di cellulare alla tentatrice, a quel punto ha chiesto il falò anticipato.

Annamaria ha visto 50 minuti di filmato, ha sentito Ilaria parlare con le altre tentatrici: "Mi ha detto ti voglio, quanto sei bella. Poi, in esterna, c'è un'altra persona. Mi fa specie il suo cambiamento. Ha paura che si possa vedere ciò che fa qui. A me lui piace. Io sono convinta che esca con la fidanzata, ma sono certa che mi contatterà fuori". Alla fine del video Annamaria ha chiesto il falò anticipato, trovando il pieno sostegno morale ed affettivo delle altre concorrenti. Antonio all'inizio non sarebbe neppure voluto andare al falò, poi una volta arrivato ha provato a difendersi: "Non ho mai oltrepassato un certo limite, sono sempre stato chiaro. A lei ho detto che sei la donna che amo e la donna perfetta. Io lì dentro ho pianto sette volte per te".

Annamaria però è sembrata decisa: "mi hai uccisa - ha detto al fidanzato che provava ad arrampicarsi sugli specchi - Hai fatto il porco per due settimane. Ti sei innamorato in dieci giorni. Il testosterone ti è salito in testa, pensi solo al sesso. Antonio, si sono innamorati tutti di me, ho stretto rapporti con tutti ma non come te. Tu di me là dentro ti sei scordato. Sai qual è la differenza? Io fuori ti ho sempre protetto ma qui ti ha visto tutta Italia". Poi Filippo Bisciglia ha proposto di vedere i video, ma a questo punto la puntata si è interrotta.

Il popolo dei social invita Annamaria a non cedere e a mollare Antonio, il ragazzo non ha mostrato il minimo rispetto durante tutto il percorso.