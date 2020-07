Temptation Island 2020, Anna si sfoga sui social prima della fine del reality: ha violato il regolamento?

A poche ore dalla conclusione di Temptation Island 2020 la concorrente Anna Boschetti torna sui social con uno sfogo per minacciare chiunque insulti le figlie, ma potrebbe essere una violazione del regolamento?

Come ormai tutti sanno, infatti, i concorrenti non posso utilizzare i propri canali social o rilasciare interviste prima della fine del programma. La domanda se si tratti o meno di una violazione è lecita ma c'è da dire che, nelle storie del canale Instagram non di sua proprietà in cui si è sfogata, Anna è apparsa chiaramente non consapevole di essere finita in un video finalizzato alla pubblicazione.

Stasera Canale 5 manderà in onda l'ultima puntata di Temptation Island e Anna Boschetti e il compagno Andrea Battistelli sono attesi al falò conclusivo da Filippo Bisciglia. Anna è stata una delle concorrenti più odiate dal pubblico da casa di quest'edizione dl reality. La concorrente sembra interessata solo ad avere un figlio dal suo compagno e puntare ai soldi di Andrea.

L'antipatia verso Anna ha fatto riversare molti haters sui suoi account social, alcuni se la sono presa anche con le figlie: "Chi tocca le mie figlie, li querelo tutti quanti, li porto tutti in un'aula di tribunale", ha detto Anna usando il profilo di un amico e tornando sui social prima della fine del programma, come riportato sul sito Very Inutil People. La Boschetti è sul piede di guerra e dice cosa farà da stasera: "vado a cercarli uno a uno, sotto casa, e vediamo se hanno il coraggio di dirmelo in faccia che sono una poco di buono, una mantenuta, e tutto quello che mi hanno detto". Lo sfogo di Anna continua minacciando di passare alle vie di fatto: "Io gli spacco proprio le gambe, non hanno capito. Finché si scherza si scherza, quando finisce il programma...mò me incazzoo. Quindi vi dico che, quando finisce il programma non ti dico che li vado a prende uno per uno perché è impossibile. Però comunque mi farò sentire bene bene".