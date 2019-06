Temptation Island 2019: prima puntata stasera su Canale5

Temptation Island 2019 ritorna stasera su Canale5 con la prima puntata della sua sesta edizione. Che, stando a quanto annunciato da Maria De Filippi, sarà alquanto movimentata: a una settimana dall'inizio del programma, infatti, una delle coppie era già scoppiata.

Alla conduzione ancora una volta Filippo Bisciglia, che avrà il suo bel daffare con dei concorrenti che si sono dimostrati turbolenti già nelle prime giornate di registrazione in Sardegna.

Le coppie pronte a tenere compagnia agli spettatori in questi lunedì sera estivi saranno 6:

Katia Fanelli e Vittorio Collina

Jessica Battistello e Andrea Maddalena

Sabrina Martinengo e Nicola Tedde

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni

Cristina Incorvaia e David Scarantino (ex Trono Over di Uomini e Donne)

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco

Il resort di Temptation Island, il Is Morus Relais di Santa Margherita di Pula, provincia di Cagliari, metterà ancora una volta a dura prova la solidità delle se coppie: come sa bene chi conosce lo show, i fidanzati e le fidanzate dovranno convivere con tentatrici e i tentatori single. Gli innamorati vivranno divisi per 21 giorni, solo durante i Falò per fidanzati e fidanzate ci sarà modo di "spiare" i partner insieme ai single.

Dove vederlo: la prima puntata di Temptation Island 2019 andrà in onda su Canale 5 a partire dalle ore 21:25. L'intero episodio sarà visibile anche via streaming sulla piattaforma MediasetPlay dove, una volta terminato, sarà già disponibile in replica.