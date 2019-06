Temptation Island 2019: concorrenti ufficiali, c'è una coppia da Uomini e Donne

Temptation Island 2019: svelate le sei coppie che parteciperanno al programma e tra i concorrenti ci sono anche anche Cristina Incorvaia e David Scarantino del Trono Over di Uomini e Donne. Il programma sarà condotto ancora da Filippo Bisciglia

Le sei coppie:

• Katia Fanelli e Vittorio Collina

• Jessica Battistello e Andrea Filomena

• Nicola Tedde e Sabrina Martinengo

• Ilaria Teolis e Massimo Colantoni

• David Scarantino e Cristina Incorvaia

• Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco

Andiamo a conoscere più da vicino le coppie che prenderanno parte al reality estivo basato su tradimenti veri e presunti alimentati da i tentatori e le tentatrici che proveranno a far scoppiare le coppie che si sono messe in gioco. I concorrenti si sono presentati sulla pagina Instagram del programma. Katia Fanelli e Vittorio Collina sono di Rimini, Vittorio vuole capire quanto Katia lo ami: "quello che provo io è un po' di più rispetto a quello che prova lei per me". La stessa ragazza ammette di essere un po' egoista nel rapporto "mi prendo tutte le libertà dall'inizio perché lui me le ha sempre fatte andar bene tutte. Io faccio quello che mi fa stare bene. In primis penso a me stessa, poi viene il resto".

La seconda coppia è formata da Jessica Battistello e Andrea Filomena. La ragazza non è sicura della loro relazione "partecipo a Temptation Island perché devo capire principalmente se sono ancora innamorata di Andrea, se la mia vita con lui mi rende felice". Andrea invece sembra più sicuro "so quello che voglio ma a questo punto non so lei quello che vuole".

Per Nicola Tedde e Sabrina Martinengo, la terza coppia che metterà in gioco la loro relazione, i problemi nascono dalla differenza di età, Nicola è molto più giovane, anche qui è la donna ad avere più dubbi. Sabrina, tre figlie ed un matrimonio alle spalle dice "sono sempre stata con uomini più grandi di me, andando a Temptation Island 2019 vorrei capire se continuare a investire il mio futuro in questa relazione".

Eccoci a Ilaria Teolis e Massimo Colantoni. Ilaria si presenta al reality perché "voglio vedere se Massimo è adatto a me per fare una famiglia! Mi sembra che sotto certi punti di vista è troppo infantile" il compagno risponde "non riesco più a farmi una partita alla Playstation in tutta calma e serenità, è assurdo ma non me la posso fare". fatto un figlio".Da una parte la famiglia dall'altra la playstation, chissà chi la spunterà.

La quinta coppia è sicuramente la più famosa: Davide Scarantino e Cristina Incorvaia si sono conosciuti e fidanzati nel corso del Trono over di Uomini e Donne di questa stagione e sono già pronti a mettersi in gioco. La siciliana Ilaria afferma "non sono sicura che lui sia l'uomo della mia vita perché abbiamo tantissime discussioni anche futili" mentre Davide vuole capire se il loro rapporto possa avere un futuro altrimenti "meglio lasciarsi subito che tra un anno dopo aver fatto un figlio".

Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco sono la sesta ed ultima coppia a tentare di uscire indenne dalle tentazioni dell'isola. Dopo 13 anni Nunzia ha deciso di togliersi ogni dubbio "spero con quest'esperienza di allontanare tutti i miei dubbi, e chissà di pensare anche ad una famiglia" e vediamo se Arcangelo saprà fuggire alle tentazioni leggendo le sue dichiarazioni "lei è la persona più importante della mia vita ma non vuol dire che deve essere l'unica" il dubbio nasce più che spontaneo.

L'appuntamento con Temptation Island 2019, condotto da Filippo Bisciglia, è per il prossimo 17 giugno in prima serata su Canale 5 davanti ad una vasta platea di spettatori pronta ad appassionarsi a questo gioco della tentazione e scoprire chi tra i concorrenti deciderà di continuare o interrompere la sua storia d'amore.