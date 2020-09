Temptaion Island 8, Davide Varriale: “Serena non ha saputo gestire la libertà che le ho dato”

Davide Varriale non demorde e anche nella seconda puntata di Temptation Island 8 insiste con affermazioni vergognose verso la sua compagna che, a suo dire, non avrebbe saputo gestire la libertà che lui le ha concesso.

Il concorrente napoletano ieri sera è finito per la seconda volta in tendenza sui social e anche questa volta per qualcosa che ha detto parlando, a sproposito, della sua fidanzata Serena. La scorsa settimana Davide aveva turbato gli ascoltatori con un discorso su Serena dove, tra le tante cose, aveva affermato "l'ho fatta cancellare dai social, niente amiche, niente palestra niente di niente. Io magari la faccio pure uscire con le amiche, ma poi col fatto che mi sia stato sottratto del tempo io gliela distruggo la serata".

Nell'ultima puntata del reality alla sua fidanzata è stato mostrato un video in cui Davide, parlando con un suo compagno di viaggio,dice: "All'inizio ho lasciato libera Serena, ma la libertà non l'ha saputa gestire bene. Quando parliamo spesso la lascio là e me ne vado, non la ritengo all'altezza di parlare. La mia ex era una santa, non c'era bisogno di comportarsi così. Serena è una persona solare e viva. Attira attenzione. Ma si può essere aperti mantenendo una compostezza da donna".

Il video ha sconvolto nuovamente il web che continua a chiedere la sua squalifica. Meno sconvolta è Serena che, dopo aver sentito le parole del compagno, ha detto: "Questo video non mi scompone e mi faccio una risata, non mi provoca nulla. Ho una certezza: il rapporto di prima non lo voglio più, quindi non chiudo le mie porte ma le spalanco. Io non ho mai perso la mia compostezza. Lui ha un problema, che volevo affrontare con lui. Si arrampica sugli specchi".

Sempre nella stessa puntata Davide ha visto un filmato in cui si percepisce una notevole chimica tra la sua Serena ed il tentatore Ettore. Dopo aver provato a metabolizzare la cosa Davide ha detto agli altri fidanzati: "Lei si ricorda chi sono io o l'ha dimenticato? Io vivo esclusivamente per lei".

La puntata di ieri è stata incentrata molto sul falò tra Anna e Gennaro, quando il fidanzato ha chiesto il falò di confronto immediato Anna ha detto di no: "Non sono più il suo burattino". A questo Punto Gennaro ha iniziato a fare le valigie per abbandonare il reality ma Anna ci ha ripensato, accettando il confronto che questa volta è stato rifiutato dal fidanzato "Mi fa proprio schifo vederla". Il falò alla fine si è fatto, i due hanno litigato, Gennaro se n'è andato lasciando Anna in lacrime, poi, ennesimo colpo di scena, è tornato sui suoi passi. Il finale lo conosceremo la settimana prossima.