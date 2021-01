Tell Me Your Secrets: il trailer della nuova serie di Amazon Prime Video

Amazon Prime Video ha condiviso il trailer della serie Tell Me Your Secrets, con star Lily Rabe e Amy Brenneman.

Tell Me Your Secrets è la nuova serie creata da Harriet Warner (Call the Midwife) di cui Amazon Prime Video ha condiviso il trailer ufficiale in vista del debutto previsto per il 19 febbraio.

Nel video si vedono i ricordi traumatici di Emma, una madre convinta che la figlia sia stata rapita sette anni prima, e il modo in cui le vite delle due donne vengono pericolosamente intrecciate da una serie di eventi, oltre ad assistere ai tentativi di un ex criminale di trovare redenzione.

La serie Tell Me Your Secrets sarà composta da dieci puntate con protagonisti Lily Rabe, Amy Brenneman e Hamish Linklater.

La storia segue quello che accade a Emma, una giovane che in passato ha avuto a che fare con un pericoloso killer, John che in passato era un predatore seriale e ora cerca disperatamente di ottenere redenzione, e una madre che sta soffrendo e va alla ricerca della figlia scomparsa. La verità riguardante il loro passato e le motivazioni alla base delle loro azioni renderanno complicato capire chi è vittima e chi carnefice.

Nel cast anche Enrique Murciano, Stella Baker, Elliot Fletcher, e Xavier Samuel.