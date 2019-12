Telethon 2019 e RAI: al via oggi in TV la maratona benefica

Prende il via oggi in TV sulle reti RAI la maratona Telethon 2019, che festeggia i 30 anni di una manifestazione nata per finanziare la ricerca di malattie genetiche rare.

La RAI è pronta per Telethon 2019, la maratona benefica al via oggi in TV e in programma dal 14 al 21 dicembre sulle reti del servizio pubblico. Una partnership giunta alla 30esima edizione e nata per dare voce ai bambini e alle famiglie che si trovano ad affrontare una malattia genetica rara e per portare nelle case degli italiani l'impegno della Fondazione nella ricerca scientifica.

A dare il via alla maratona, e ad accendere il numeratore di Telethon è stata Uno Mattina, e la raccolta continuerà per tutto il giorno sulla prima rete, ma a dare grande impulso alle donazioni sarà sicuramente, stasera su Rai1, Antonella Clerici con Festa di Natale, dedicata a Fondazione Telethon per celebrare insieme i grandi risultati raggiunti in questi primi 30 anni di Maratona. Uno show natalizio ricco di emozioni ma anche leggero e divertente, con la partecipazione di Paolo Belli e della sua Big Band, e con tanti ospiti tra cui Luca Zingaretti e Carlotta Mantovan.

A partire dalla mattina di domenica 15 dicembre, la maratona proseguirà sulle tre reti Rai e sui canali di Rai Radio e per la prima volta il servizio pubblico trasmetterà sulle 3 piattaforme in diretta lo stesso contenuto: lo speciale di Radio 2 Social Club in onda sulle frequenze di Radio2 e sulla piattaforma di RaiPlay andrà infatti in diretta anche sulla rete televisiva ammiraglia nell'ultimo quarto d'ora di programmazione. Grande sarà anche l'impegno dell'informazione: per sensibilizzare quanti più cittadini sull'importanza della ricerca sulle malattie genetiche rare, anche la Testata Giornalistica Regionale (TGR), TG1, TG2, TG3, TG3 Leonardo, TG2 Medicina 33 e Rainews24 seguiranno la maratona Telethon, con approfondimenti sulla ricerca scientifica, sulle storie dei pazienti e sull'impegno della rete territoriale Telethon impegnata nella campagna di sensibilizzazione e raccolta fondi. La staffetta delle reti Rai si concluderà sabato 21 dicembre, con un'edizione serale speciale de "I soliti ignoti".

Le donazioni

Si può donare a Telethon 2019 con un sms dal valore di 2 euro al numero 45510, attivo dal 1° al 31 dicembre 2019. È possibile donare anche da telefono fisso con TIM, Vodafone, Wind Tre, Fastweb e Tiscali (5 e 10 euro); PosteMobile e Clouditalia (5 euro). Domenica 15, sabato 21 e domenica 22 dicembre 2019 sarà possibile acquistare il Cuore di cioccolato di Fondazione Telethon in più di 3.000 piazze in Italia. La Fondazione Telethon ha inoltre un sito web su cui è possibile fare donazioni durante tutto il corso dell'anno.