I teenager, secondo uno studio UCLA, vogliono meno scene di sesso e storie d'amore in film e serie

Uno studio compiuto dall'UCLA ha rivelato che i teenager americani sono maggiormente interessati alle storie che riguardano amicizie e relazioni platoniche e vorrebbero meno scene di sesso nei film e negli show televisivi.

I dati del Teens and Screens report si basano sulle risposte di oltre 1500 ragazzi, provenienti da varie parti degli Stati Uniti, di età compresa tra i 10 e i 24 anni.

Le preferenze dei teenager

I dati dello studio compiuto sostengono che, rispetto all'anno scorso, il 63.5% degli intervistati preferiscono dei contenuti non romantici, dato in aumento rispetto al 55% del 2023.

Il 36.2% dei teenager ha inoltre rivelato di preferire in film e serie tv storie ambientate in mondo fantasy, il 24.2% racconti che affrontano questioni personali in cui è possibile immedesimarsi, il 13.9% di voler vedere problemi reali che hanno un impatto sulla società e solo il 7.2% è interessato alle storie di persone ricche e famose.

Le tematiche più apprezzate, per il terzo anno consecutivo, sono invece quelle legate a persone che riescono a superare le avversità e contenuti speranzosi e in grado di migliorare l'umore.

I commenti degli studiosi

Alisha J. Hines, che ha l'incarico di dirigere le ricerche del centro universitario, ha sostenuto che i dati raccolti confermano un trend emerso già in passato: i ragazzi sono stanchi di vedere i tropi romantici datati e in cui non ci si identifica, preferendo storie che riflettano in modo più autentico le sfumature dei rapporti umani.

Yalda T. Uhls, che ha fondato e dirige il centro e ha co-firmato lo studio svolto dal dipartimento di psicologia dell'UCLA, ha ricordato che aver affrontato fonti di grande stress negli anni della loro formazione, come la pandemia, o essere stati esposti quotidianamente a notizie su sparatorie, guerre, divisioni politiche e altre situazioni drammatiche, ha portato le nuove generazioni a interessarsi profondamente di molte tematiche sociali e al tempo stesso ad aver bisogno di una pausa dal punto di vista mentale: "Ha senso che ci siano molti di loro che vanno alla ricerca nei media di fantasy e con storie di speranza per ottenere sollievo dalle tante sfide legate alla realtà di essere giovane nella società contemporanea".

Nel report si scopre inoltre che i giovani preferiscono andare al cinema piuttosto che ai concerti e giocare ai videogiochi, mentre assistere a un'anteprima di un film via streaming si posiziona solo al quarto posto nella lista delle loro attività favorite.