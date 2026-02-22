Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2, la Paramount lo vuole prima del previsto

Paramount anticipa l'uscita di Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2 ad agosto 2027. Dopo il successo del primo film, il sequel conferma la squadra creativa e si inserisce in una strategia più ampia che punta a espandere l'universo delle Tartarughe Ninja su più fronti.

Un'uscita anticipata e un sequel che nasce dal successo

Teenage Mutant Ninja Turtles: Mutant Mayhem 2 arriverà nelle sale il 13 agosto 2027, con oltre un mese di anticipo rispetto alla precedente data fissata a settembre. Una scelta che non sembra casuale, ma figlia diretta del buon rendimento del primo film, uscito nel 2023 e capace di incassare 181,9 milioni di dollari a livello globale grazie a un mix di umorismo, stile visivo riconoscibile e un approccio dichiaratamente più giovane ai suoi protagonisti.

Una scena di Tartarughe Ninja: Caos Mutante

La prima Mutant Mayhem aveva convinto critica e pubblico proprio per la capacità di ringiovanire il mito senza tradirne l'identità. Come sottolineato all'epoca, "adottando una declinazione più marcatamente adolescenziale dei suoi eroi, il film appare destinato a rivitalizzare il franchise e a conquistare sia gli adulti nostalgici sia i fan più giovani". Una formula che Paramount ha deciso di non stravolgere, confermando alla regia Jeff Rowe, affiancato da Kyler Spears e Yashar Kassai, e mantenendo Seth Rogen nel ruolo di produttore insieme a Evan Goldberg, James Weaver, Josh Fagen e Ramsay McBean.

Restano ancora top secret i dettagli sulla trama e sui personaggi che torneranno in scena, ma una cosa è chiara: il sequel nasce con l'obiettivo di consolidare l'identità costruita nel primo capitolo. Non un semplice ritorno, ma un passo avanti misurato, pensato per rafforzare il legame con il pubblico che ha già abbracciato questa nuova incarnazione delle Tartarughe.

Shredder, nuovi equilibri e l'espansione dell'impero Ninja

Uno degli aspetti più discussi del primo film era stata l'assenza di Shredder, il nemico storico per eccellenza. Una scelta tutt'altro che casuale, come spiegato dallo stesso Rowe: "Shredder è un personaggio enorme quando è in scena. Richiede una presenza forte e occupa moltissimo spazio nella storia". Inserirlo subito avrebbe rischiato di schiacciare il racconto, che aveva invece bisogno di introdurre gradualmente una nuova generazione di Tartarughe e accompagnare il pubblico dentro questa versione dell'universo.

Leonardo in Tartarughe Ninja: Caos Mutante

"Incontrare non il villain definitivo, ma un antagonista più alla loro portata, ha fatto combaciare molti pezzi della storia", ha aggiunto il regista, chiarendo come quella decisione abbia contribuito a dare coerenza e respiro al film. È lecito aspettarsi che Mutant Mayhem 2 continui su questa linea, dosando con attenzione icone e novità, senza bruciare troppo presto le carte più pesanti del mazzo.

L'anticipo dell'uscita si inserisce inoltre in una strategia più ampia: la nuova Paramount guidata da David Ellison punta a rilanciare con forza il marchio, nato come fumetto underground nel 1984 grazie a Peter Laird e Kevin Eastman. Oltre ai film animati, lo studio sta sviluppando un progetto live-action/CGI ibrido nello stile di Sonic the Hedgehog, previsto per il 2028, e una serie dedicata a un pubblico più giovane, Teeny Mutant Ninja Turtles.

E inoltre l'universo delle Tartarughe sta per sconfinare anche nel mondo reale, con l'apertura di pizzerie a tema in diverse città, Santa Monica inclusa. Un'espansione che racconta come Mutant Mayhem 2 non sia solo un sequel, ma un tassello di un ecosistema narrativo e commerciale in piena evoluzione...o mutazione?