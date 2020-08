Techetecheté: Madonna torna stasera su Rai1 con il leggendario concerto di Torino del 1987

La puntata di Techetecheté in onda stasera su Rai1 alle 20:35 potrà vantare un'apertura in grande stile con Madonna e con il suo concerto del 4 settembre 1987 a Torino, entrato ormai nella leggenda.

La puntata in onda oggi, domenica 9 agosto 2020, di Techetecheté si intitola Dalle stelle alle star, è firmata dall'autore Fausto Massa, è dedicata alla notte di San Lorenzo e riporterà sul primo canale RAI, proprio in apertura, tutte le emozioni vissute dal pubblico, dal vivo e da casa, che poco più di 30 anni fa ebbe la fortuna di assistere live a una delle più famose esibizioni di Madonna. Un successo, quello del concerto di Torino, che era stato anticipato dai primi migliori video di Madonna, legati ai primi album, che già fecero discutere, così come alcune canzoni.

Il concerto è stato originariamente trasmesso in diretta da Rai1, il 4 settembre 1987, grazie ad un accordo raggiunto dal promoter David Zard con gli allora dirigenti della rete Mario Maffucci e Lorenzo Vecchione, il manager Freddy Demann e il responsabile del tour mondiale Howard Rose. Ad andare in onda stasera non sarà, tuttavia, l'evento integrale ma soltanto il discorso introduttivo della regina del pop e il brano Lucky Star.

Il resto della puntata odierna di Techetecheté vedrà spezzoni di interviste a Margherita Hack e Samantha Cristoforetti, estratti dal "viaggio cosmico" di Piero Angela, accompagnati dalla musica di Renato Zero, Mina, Mia Martini e David Bowie.