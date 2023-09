Techeteche Show stasera su Rai1: omaggio a Claudio Baglioni nella seconda puntata

Stasera su Rai1 alle 20:35 seconda puntata per Techeteche Show, il nuovo programma di prima serata condotto da Flavio Insinna, disponibile anche in streaming su RaiPlay. Una settimana fa, l'appuntamento dedicato alla carriera di Gianni Morandi, aveva vinto la serata con quasi 3 milioni di telespettatori.

Anticipazioni del 1° settembre

Protagonista della puntata sarà Claudio Baglioni, in un viaggio nella sua amata Roma, dai quartieri di periferia dove è cresciuto e ha mosso i primi passi di artista alle piazze e alle ville teatro dei suoi memorabili concerti.

Techeteche Show è un viaggio nel meglio del meglio delle immagini custodite negli archivi Rai, selezionate con certosina attenzione dalle Direzione Teche.

I prossimi appuntamenti

TechetecheShow sbarcherà anche nella Sicilia di Rosario Fiorello partendo da Catania, la città dove è nato, fino a Taormina, nei luoghi del suo cuore. Flavio Insinna porterà il pubblico ad assaporare le atmosfere in cui l'inimitabile showman ha compreso l'efficacia della propria comicità e gettato le basi del suo successo, in una travolgente selezione di sketch, canzoni ed esibizioni con grandissimi artisti italiani e stranieri.

Dovrebbero arrivare poi in inverno altre due puntate speciali dedicate, con molta probabilità, a Gigi Proietti e Lucio Battisti.