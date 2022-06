Taylor Swift rivela: "Mi piacerebbe girare un film"

Taylor Swift è stata ospite del Tribeca Film Festival e ha svelato, in occasione di una conversazione con Mike Mills, che sarebbe felice di essere regista di un lungometraggio.

La star della musica ha inoltre regalato ai fan presenti un'esibizione live del brano All Too Well, nella sua versione estesa da dieci minuti.

Durante la conversazione tra Taylor Swift e Mike Mills, la cantautrice ha spiegato di aver imparato molto del lavoro dietro la macchina da presa da Lana Wilson, regista di Miss Americana, e dalle persone con cui ha lavorato: "Sono stata davvero fortunata nell'aver avuto l'opportunità di essere sui set di video musicali per 15 anni. E sono sempre stata davvero curiosa. Stavo sempre imparando e cercando di assorbire il più possibile".

Taylor si è quindi inizialmente messa alla prova con il montaggio e poi ha iniziato a scrivere le idee per i video musicali.

All Too Well racconta la storia d'amore tra una ragazza e un uomo più vecchio di dieci anni, storia in parte ispirata alla sua vita: "Penso di essermi data il permesso di compiere il salto nel realizzare un cortometraggio perché non è un video musicale, abbiamo avuto un approccio completamente diverso. Lo abbiamo girato in 35 millimetri e tutte le decisioni che abbiamo preso per creare questi personaggi e immergerci in questo mondo sono state diverse".

Swift ha inoltre spiegato che è sempre stata affascinata dalla fase in cui le ragazze stanno entrando nell'età adulta e passano una fase all'insegna della vulnerabilità e fragilità: "Penso che avere 19-20 anni sia un'esperienza interessante e profonda per una giovane donna perché è come avere un piede ancora nella giovinezza e tuttavia la società e il mondo ti stanno dicendo che sei un'adulta e ci sono così tante opportunità per lasciarti alle spalle quella fase o che ti venga portata via... Penso che ciò che volevo fare fosse realizzare un corto su una giovane donna effervescente e curiosa a cui sfugge completamente di mano la situazione".

Mike Mills le ha quindi chiesto se ha intenzione di dirigere un film e Taylor ha spiegato: "Mi piacerebbe. Sarebbe fantastico scrivere e dirigere qualcosa". La star ha però ammesso che dovrebbe essere qualcosa di intimo e personale.