Taylor Mega: Striscia la Notizia smaschera la truffa su Instagram, lei si scusa

Taylor Mega è finita nel mirino di Striscia la Notizia, che ha smascherato su Canale 5 la truffa dei cuscini rilassanti, prodotto pubblicizzato su Instagram dall'influencer ma mai arrivato su letti e divani degli acquirenti.

E pensare che non era nemmeno la prima volta per la bella Taylor Mega, che ora però, stanca di doverci rimettere la faccia, ha annunciato di aver messo tutto in mano agli avvocati. Non prima di aver chiesto pubblicamente scusa ai suoi fan davanti alle telecamere di Striscia la Notizia (il video con il servizio completo a questo link).

Cosa è successo? Che l'influencer, ex concorrente de L'isola dei famosi, aveva cominciato a pubblicizzare sulla propria pagina Instagram un cuscino dalle proprietà rilassanti quasi miracolose. Molti dei suoi follower si erano lasciati convincere e avevano acquistato l'oggetto. Purtroppo, a pagamento già avvenuto, non solo era sparita ogni traccia del cuscino ma anche dell'azienda produttrice.

Sono stati in molti a denunciare l'increscioso accaduto e sono stati in molti anche a notare come Taylor Mega fosse già caduta nel tranello della truffa solo qualche mese prima, con uno sbiancante per i denti.

Così, contattata da Striscia la Notizia, la bionda influencer non ha potuto far altro che chiedere scusa: "Questo brand non ha mantenuto la parola. Io chiaramente ci metto l'immagine. Quella che ne risente di più sono io. Mi scuso con il mio pubblico, mi sento responsabile e mi dispiace tantissimo. Cercheremo di evitare queste aziende che ci fregano".