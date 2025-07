Tatiana Maslany star di Keeper: ecco il teaser del nuovo horror di Osgood Perkins

Osgood Perkins tornerà presto al cinema con un nuovo progetto supportato dalla casa di distribuzione NEON, che in passato ha collaborato con il regista anche nei suoi ultimi tre film, tra cui The Monkey.

Online è stato distribuito il teaser di Keeper, pronto ad uscire nelle sale il prossimo 14 novembre. Un 2025 caratterizzato anche dal cinema di Perkins, dopo l'ottimo riscontro di The Monkey.

Le prime immagini di Keeper di Osgood Perkins

Inquadrature curate nel minimo dettaglio e atmosfera inquietante, Keeper dovrebbe proporre una storia horror di grande impatto, a giudicare dalle prime immagini.

Interpretato dalla star di She-Hulk Tatiana Maslany al fianco di Rossif Sutherland, Keeper racconta la storia di una coppia che si rifugia in una baita remota per festeggiare il proprio anniversario, scoprendo ben presto di non essere soli.

Nella casa inizia a manifestarsi una terribile entità malvagia, che porta alla luce segreti sepolti riguarda al passato della baita. Perkins si è occupato della scrittura del film nel periodo di sciopero di WGA, lasciando la realizzazione dello script a Nick Lepard. Le riprese si sono svolte in tre settimane, concludendosi nell'agosto 2024, con soli 8 milioni di dollari d'ingaggio.

Osgood Perkins prosegue la sua relazione con il genere horror

Il regista continua a lavorare su horror a microbudget come con Longlegs e The Monkey, una struttura che sembra metterlo particolarmente a suo agio. Nel 2015, prima di affiliarsi a NEON e iniziare una collaborazione in atto ancra adesso, Osgood Perkins realizzò February - L'innocenza del male, seguito poi da Gretel e Hansel dopo Sono la bella creatura che vive in questa casa.

Maika Monroe in una scena di Longlegs

In seguito, il successo più grande finora della carriera di Perkins, figlio della star di Psyco Anthony Perkins: Longlegs, con un irriconoscibile Nicolas Cage nei panni del villain, grazie anche alla campagna promozionale virale e un incasso da 127 milioni di dollari.