Tartarughe Ninja, su Netflix una serie live action in programma?

Tartarughe Ninja. Che Netflix abbia nei piani una serie tv live-action sulle tartarughe antropomorfe che hanno popolato l'infanzia dei Millennials? Secondo delle voci di corridoio, che vanno comunque prese con le pinze, sarebbe proprio questo il caso.

Stando a quanto riportato dal sito We Got This Covered, si tratterebbe di uno show prodotto da Nickelodeon, rivolto a un target prevalentemente adolescenziale. Il tono dovrebbe essere quello dei fumetti originali delle Tartarughe Ninja e l'adattamento in generale sarebbe stato ideato in modo da essere abbastanza fedele al materiale cartaceo. Una possibile data per l'approdo della serie sul servizio streaming potrebbe essere il 2021, anche se al momento queste sembrano essere tutte le informazioni che si hanno al riguardo.

Tartarughe Ninja: i nostri quattro eroi ninja in una scena del film

Nel mese di luglio, Eastman, co-creatore dei personaggi, aveva parlato con il sito Comicbook della possibilità di uno show più improntato verso un pubblico adulto, come quello costituito dai fan originali: "Credo sia una direzione che potremmo prendere, e che il pubblico potrebbe supportare. Dopotutto, parecchi fan chiedono una versione più adulta, sapete, con un'intensità più nello stile del Daredevil di Netflix. E allo stesso tempo, si potrebbe trovare un equilibrio con una serie animata meravigliosa come quella di Rise of the Turtles, la nuova serie, che si rivolge un'audience più giovane. Si spera di riuscirci, in futuro. Mi piacerebbe vedere qualcosa del genere, davvero".

Negli ultimi anni, sulle Tartarughe Ninja, abbiamo avuto anche due film live-action targati Paramount, di cui il secondo non fece registrare gli incassi sperati, allontanandosi parecchio da quelli del primo, e mettendo in stand-by il futuro del franchise (nonostante le voci su un terzo film, probabile reboot della saga).