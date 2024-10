Taraji P. Henson vuole soltanto ruoli che siano in grado di spaventarla: "Mi devono mettere a disagio"

Taraji P. Henson ha costruito una carriera di grande successo, al cinema e in televisione, con innumerevoli premi e candidature, tra cui quella all'Oscar come miglior attrice non protagonista per Il curioso caso di Benjamin Button.

Giunta a questo punto del suo percorso professionale, l'attrice ha raccontato, nel corso di un'intervista al magazine Glamour, a quali progetti intende partecipare e che tipo di personaggi vorrebbe portare sul grande o piccolo schermo.

Fuori dalla comfort zone

Henson è diventata maggiormente selettiva nella scelta dei copioni e rifiuta ruoli simili a quelli già interpretati in passato; è alla ricerca di sceneggiature che le permettano di uscire dalla sua zona di comfort.

Taraji P. Henson con Brad Pitt in una scena di Il curioso caso di Benjamin Button

"Ho interpretato così tanti personaggi che ora mi mandano sceneggiature e penso 'Questo l'ho già fatto'. Ho bisogno di qualcosa che mi metta a disagio o mi spaventi, perché significa che è qualcosa che dovrò superare. Quindi, se ricevo una sceneggiatura e quella roba non mi spaventa, non dovrei farla. È una benedizione per qualcun altro. Se devo trasformarmi, significa che anche il pubblico deve trasformarsi".

L'attrice vorrebbe che le venissero proposti ruoli in grado di destabilizzarla:"Ciò che mi entusiasma sono le cose che mi spaventano da morire". Di recente, Henson è apparsa nello show tv Fight Night: The Million Dollar Heist, e diversi progetti sono in cantiere, come il film di Tyler Perry Straw e il dramma Time Alone.

L'obiettivo? Raggiungere un successo tale da non dover recitare costantemente:"Sono pronta a viaggiare, stare su uno yacht, e partecipare solo quando c'è qualcosa di buono. Mi vedo viaggiare di più per divertimento. Non per lavoro, non per guadagnare ma solo per godermi i frutti del mio duro lavoro. È quello a cui sono pronta ad arrivare".

Tra i progetti degli ultimi anni ai quali ha partecipato Taraji P. Henson spicca il nuovo adattamento de Il colore viola.