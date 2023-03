Tara Duncan: la data di uscita della nuova serie animata, in anteprima su RaiPlay

Arriva Tara Duncan, la serie che narra le avventure mozzafiato della piccola protagonista che ha stregato l'Europa: in anteprima su RaiPlay e presto anche su Rai Gulp.

Tratta dalla saga letteraria di Sophie Audouin-Mamikonian, fenomeno editoriale in Francia e pubblicata in numerosissimi paesi, Tara Duncan segue le tante trasformazioni della giovane protagonista. La serie animata ha finalmente una data di uscita: sarà disponibile in anteprima su RaiPlay dal 17 marzo e dal 1 aprile, tutti i giorni alle 18.45, anche su RaiGulp.

La ragazzina di undici anni con strani poteri sui quali non ha alcun controllo, da normale studentessa diventa Principessa del regno di Otherworld. Nelle sue straordinarie avventure Tara ha come compagni Cal, Robin e Gloria e i loro fedeli animali guida: il cavallo, la volpe e il leopardo.

Tutti insieme dovranno difendere il regno di Otherworld dagli attacchi del malvagio Magister e dai suoi piani di conquista. Ce la faranno a sconfiggere le forze del male? Tara Duncan è una serie animata fantasy che ha appassionato tutta Europa e che affronta anche tematiche di empowerment femminile.