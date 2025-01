Tapiro d'oro a Chiara Ferragni: "Bella stronza a Sanremo è per me? Non so. Sto meglio senza Fedez"

Alla luce del duetto sanremese di Fedez, in cui canterà Bella stronza con Marco Masini, Valerio Staffelli ha raggiunto Chiara Ferragni per consegnarle il tapiro d'oro.

Tapiro a Chiara Ferragni per Bella stronza

Chiara Ferragni, interpellata sulla scelta del rapper, risponde così a Staffelli: "Non penso sia dedicata a me, però potete chiederlo a lui", commenta a domanda diretta. A questo punto, Staffelli ribatte: "Ma con tutte le canzoni che Masini aveva nel suo palmares doveva scegliere proprio questa?". "Sono d'accordo", risponde Chiara.

Quando l'inviato le chiede se si è già sentita con Fedez per chiarire l'argomento, l'influencer ci spiega che "No, non ci sentiamo molto. Lui non è molto carino". Infine, incalzata, aggiunge: "Sto meglio senza Federico. Non era una bella relazione".

Le ultime notizie su Fedez

Il servizio in onda nella puntata odierna di Striscia la notizia arriva proprio a ridosso delle ultime dichiarazioni di Fabrizio Corona su Fedez. Nel suo canale YouTube, Fabrizio Corona ha rivelato il nome di colei che sarebbe il grande amore segreto di Fedez, Angelica Montini, e di cosa è avvenuto a ridosso della presentazione di Fedez a SaràSanremo, dove sarebbe apparso confuso perché poche ore prima avrebbe preso una boccetta di Minias, un potente sedativo. Poco dopo Chiara Ferragni avrebbe scoperto da Fedez stesso che, durante gli anni della loro relazione, lui aveva sempre amato la Montini.