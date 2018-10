Talking Tom: il popolare videogioco diventerà un film

Talking Tom, la famosa app creata per gli smartphone e i tablet, diventerà un lungometraggio animato prodotto da Jean-Julien Baronnet (Assassin's Creed), sfruttando in questo modo l'incredibile popolarità del gioco che ha ottenuto oltre 8 miliardi di download e può contare su circa 350 milioni di utenti attivi ogni mese.

Nel 2015 il gioco sviluppato da Outfit7 è già diventato una serie televisiva intitolata Talking Tom and Friends e al centro dell'adattamento per il grande schermo ci sarà una storia dedicata all'amicizia, alla comprensione e alla tolleranza.

Il gioco permette di interagire con un simpatico gatto che reagisce ai gesti compiuti dagli utenti e Talking Tom sarà ora oggetto di una strategia molto ampia che comprende anche attrazioni in parchi tematici in Cina.

Il lungometraggio potrà contare sul sostegno di Baronnet che si è già occupato della serie Rabbids Invasion e ha fondato Marla Studios, specializzato in adattare videogiochi in film.

Talking Tom sarà un film realizzato unendo le tecniche live-action e la creazione dei personaggi in digitale.