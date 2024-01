Tali e Quali stasera su Rai 1 con Carlo Conti: Ospiti, giuria e anticipazioni del 13 gennaio

Stasera sabato 13 gennaio, in prima serata alle 21:25 su Rai 1, va in onda Tali e Quali, lo show condotto da Carlo Conti dedicata agli imitatori non professionisti. Il programma ci terrà compagnia per quattro settimane. Gli artisti dilettanti si sono proposti nei mesi scorsi sul sito o alla redazione del programma e che sono stati selezionati per essere identici in tutto e per tutto ai personaggi musicali che interpretano. Ospiti, giudici e anticipazioni della prima puntata.

La Novità di 'Tali e Quali': Artisti Sconosciuti sul Palco dei Grandi

Il programma televisivo Tali e Quali è pronto a stupire il pubblico con una nuova edizione, seguendo l'incredibile successo dell'autunno 2023. Questa volta, saranno gli artisti emergenti a salire sullo stesso palcoscenico dei loro beniamini, affrontando la stessa giuria composta da Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un giudice a sorpresa.

Diversità sul Palco: Da Casalinghe a Operai, Tutti Interpretano i Loro 'Big'

Direttamente dagli studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma, spettatori potranno vedere una casalinga che diventa Gianna Nannini, un operaio che si trasforma in Ligabue, e molti altri. Questi talentuosi artisti, straordinariamente simili ai propri idoli, condivideranno le loro storie e passioni, regalando al pubblico la loro musica e bravura in esibizioni rigorosamente dal vivo sul palco.

L'Emozione e la Competizione: Il Format del Programma e la Sfida Finale

Il programma si svilupperà in quattro puntate, ciascuna con il suo vincitore. La tensione raggiungerà l'apice nell'ultima puntata, con una super sfida tra i vincitori delle puntate precedenti. Questa votazione finale decreterà il campione assoluto di Tali e Quali.

Gli artisti saranno affiancati da un team di professionisti di Tale e Quale Show, tra cui costumisti, coreografi, truccatori, parrucchieri, vocal coach come Maria Grazia Fontana, Dada Loi, Matteo Becucci, Antonio Mezzancella, e l'actor coach Emanuela Aureli, con arrangiamenti a cura del maestro Pinuccio Pirazzoli.

Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni: Nuove Sfide nel Programma

Non mancheranno le sorprese nel cast, con la partecipazione di Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni, pronti ad affrontare una sfida completamente inedita. L'edizione promette emozioni, talento e competizione, con la freschezza degli artisti emergenti e la presenza di volti noti pronti a mettersi in gioco.

Dove vedere lo show con Carlo Conti

Tali e Quali andrà in onda stasera sabato 13 gennaio su Rai 1 in prima serata alle 21:30 e si potrà seguire anche in live streaming su RaiPlay, dove sarà disponibile anche nella sezione on demand.