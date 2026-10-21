Tale e Quale Show stasera su Rai 1, anticipazioni, ospiti, imitazioni e classifica

Da Lady Gaga a Michael Jackson, la quinta puntata di Tale e Quale Show porta nuove imitazioni su Rai 1. Marco Masini e Valentina Persia affiancano la giuria, mentre Selma difende il primato in classifica.

Nuove trasformazioni, grandi successi musicali e una classifica tutta da seguire: la quinta puntata di Tale e Quale Show 16 si prepara a riportare in scena la sfida tra i protagonisti del talent di Rai 1. L'appuntamento è fissato per stasera mercoledì 21 ottobre alle 21:30, con Carlo Conti alla conduzione e una gara che, settimana dopo settimana, diventa sempre più combattuta.

Dopo il risultato della scorsa puntata, l'attenzione si concentra soprattutto sulla lotta al vertice. Selma conserva la prima posizione nella graduatoria provvisoria, ma alle sue spalle si è fatto largo Andrea Perroni, reduce dalla sua prima affermazione stagionale. La nuova serata potrebbe quindi modificare gli equilibri e rendere ancora più incerta la corsa al titolo finale.

A valutare le esibizioni sarà la giuria composta da Alessandro Siani, Elettra Lamborghini e Cristiano Malgioglio, che per questa puntata accoglierà anche Marco Masini e Valentina Persia. Due presenze speciali che si uniranno al tavolo dei giudici in una serata dedicata alle grandi icone della musica.

Carlo Conti e Anna Pettinelli

Tale e Quale Show, le nuove trasformazioni: Anna Pettinelli diventa Freddie Mercury

Il repertorio della quinta puntata attraverserà generi ed epoche diverse, mettendo alla prova le capacità vocali e interpretative dei concorrenti. Tra le trasformazioni più attese c'è quella di Anna Pettinelli, chiamata a misurarsi con un artista iconico come Freddie Mercury. Anche Selma dovrà affrontare una prova impegnativa, portando sul palco lo stile inconfondibile di Michael Jackson.

Il pubblico assisterà inoltre a una serie di omaggi a celebri interpreti italiani e internazionali. Maddalena Corvaglia si cimenterà con Lady Gaga, mentre Jasmine Carrisi interpreterà Madame. Per Roberta Morise è in programma una trasformazione in Gianna Nannini, mentre Paola Perego dovrà confrontarsi con il repertorio di Cher.

La serata proseguirà con Stefano Meloccaro, atteso nei panni di Lucio Battisti, e Max Paiella, che interpreterà Charles Aznavour. Andrea Perroni, dopo il successo ottenuto con Gino Paoli, tornerà in gara con una nuova sfida: questa volta sarà Luca Carboni. Vladimir Randazzo, invece, si metterà alla prova con Samurai Jay.

Spazio anche alla coppia formata da Gabriele Cirilli e Flavio Insinna, che partecipa alla competizione come un solo concorrente. Per il loro nuovo numero, i due vestiranno i panni di Vittorio De Sica e Mal, proseguendo la tradizione dei cosiddetti duetti impossibili.

Cristiano Malgioglio

Dietro ogni interpretazione ci sarà il lavoro di una squadra che cura ogni dettaglio, dalla preparazione vocale alla recitazione, passando per trucco, parrucco e abiti di scena. Le esibizioni saranno accompagnate dalla direzione musicale del maestro Pinuccio Pirazzoli e dalle coreografie firmate da Fabrizio Mainini.

Classifica Tale e Quale Show 16: Andrea Perroni può insidiare Selma? Come vota il pubblico

La puntata precedente ha cambiato il percorso di Andrea Perroni, che ha convinto con la sua versione di Gino Paoli e con il brano Una lunga storia d'amore. La vittoria gli ha consentito di raggiungere la seconda posizione nella classifica generale, accorciando le distanze dalla capolista Selma.

Adesso il concorrente è chiamato a confermare quanto di buono mostrato, ma la gara resta aperta anche agli altri protagonisti. Le nuove imitazioni rappresentano un'occasione per guadagnare terreno e provare a cambiare la graduatoria in vista dell'ultimo appuntamento.

A incidere sui risultati sarà anche il voto degli spettatori. Attraverso i canali social ufficiali del programma, tra cui Instagram, Facebook e X, il pubblico potrà indicare le performance preferite. Le tre esibizioni più votate otterranno punti aggiuntivi: cinque alla prima classificata, tre alla seconda e uno alla terza. I bonus andranno a sommarsi ai voti della giuria.

Al termine della puntata verrà annunciato il vincitore della serata e sarà aggiornata la graduatoria complessiva. La domanda resta quindi aperta: Selma riuscirà a mantenere il comando oppure Andrea Perroni riuscirà a portarsi ancora più vicino alla vetta? Per scoprirlo, l'appuntamento con Tale e Quale Show 16 è per questa sera mercoledì 21 ottobre in prima serata su Rai 1.