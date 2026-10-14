Tale e Quale Show stasera su Rai 1: da Britney Spears a Elton John, le imitazioni del 14 ottobre

Torna Tale e Quale Show con una nuova puntata ricca di imitazioni, sfide e trasformazioni sorprendenti. Questa sera, mercoledì 14 ottobre, alle 21:30 su Rai 1, Carlo Conti conduce il quarto appuntamento della sedicesima edizione del varietà, in diretta dagli Studi televisivi Fabrizio Frizzi di Roma. Al centro della serata, undici nuove interpretazioni, una classifica ancora tutta da decidere e un gruppo di concorrenti pronti a mettersi alla prova con grandi nomi della musica italiana e internazionale.

Dopo il successo della scorsa settimana, il programma torna con nuove performance dal vivo e una giuria chiamata a valutare la somiglianza vocale, la presenza scenica e la capacità di calarsi nei panni degli artisti originali. Anche il pubblico da casa potrà dire la sua attraverso i social, contribuendo al punteggio finale della competizione.

Tale e Quale Show, le imitazioni della quarta puntata: da Britney Spears a Elton John

Le anticipazioni della puntata di mercoledì 14 ottobre promettono una serata all'insegna della musica e delle trasformazioni. Jasmine Carrisi interpreterà Britney Spears, mentre Maddalena Corvaglia si metterà alla prova con Emma. Roberta Morise vestirà i panni di Dua Lipa e Paola Perego si trasformerà in Patty Pravo. Per Anna Pettinelli è prevista l'imitazione di Nada, mentre Selma dovrà confrontarsi con una grande voce della disco music come Gloria Gaynor.

Selma Ezzine in testa alla classifica provvisoria

Spazio anche alle interpretazioni maschili: Stefano Meloccaro sarà Umberto Tozzi, Max Paiella si cimenterà con Mahmood, Andrea Perroni interpreterà Gino Paoli e Vladimir Randazzo porterà sul palco Elton John. Infine, la coppia formata da Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, ormai tra i momenti più attesi dello show, si confronterà con Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali.

Tutte le esibizioni saranno rigorosamente dal vivo, con gli arrangiamenti musicali del maestro Pinuccio Pirazzoli e le coreografie curate da Fabrizio Mainini insieme al corpo di ballo. Trucco, acconciature, costumi e preparazione vocale saranno fondamentali per ricreare il più fedelmente possibile le caratteristiche degli artisti imitati.

Classifica, giuria e voto social: cosa aspettarsi dalla nuova puntata

La gara riparte da una classifica che vede ancora Selma al comando della graduatoria generale, dopo aver conquistato la vittoria nelle prime due puntate. Nell'appuntamento precedente, il primo posto è andato invece a Flavio Insinna e Gabriele Cirilli, premiati per la loro interpretazione di Totò e Charlie Chaplin. Seconda posizione per Roberta Morise nei panni di Loredana Bertè, seguita da Selma con la sua performance ispirata ad Alicia Keys.

Per la nuova serata, a giudicare i concorrenti saranno Elettra Lamborghini, Alessandro Siani e Cristiano Malgioglio. Al loro fianco ci sarà il quarto giudice, Geppi Cucciari, che parteciperà alle valutazioni e compilerà una propria classifica.

Non mancherà il contributo del pubblico: attraverso i social, gli spettatori potranno esprimere le proprie preferenze e influenzare il risultato della gara. Le tre performance più apprezzate riceveranno rispettivamente 5, 3 e 1 punto, da sommare ai voti assegnati dalla giuria.