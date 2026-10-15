Tale e Quale Show 2026, Andrea Perroni vince con Gino Paoli: la classifica aggiornata

Il comico vince la quarta puntata con 65 punti e conferma le aspettative della vigilia. Selma sale ancora sul podio e mantiene il primo posto nella classifica generale.

Andrea Perroni conquista la quarta puntata di Tale e Quale Show 2026 grazie alla sua imitazione di Gino Paoli. Il comico si è imposto nella serata di mercoledì 14 ottobre, convincendo la giuria e conquistando il primo posto con 65 punti. Alle sue spalle si è classificata Selma, che ha portato sul palco Gloria Gaynor, ottenendo 59 punti e confermandosi ancora una volta sul podio dopo le due vittorie e il terzo posto delle precedenti puntate.

Un successo, quello di Perroni, che non arriva del tutto a sorpresa: alla vigilia della trasmissione, infatti, il comico figurava tra i favoriti dei bookmaker. Le aspettative sono state rispettate con una performance che gli ha permesso di conquistare la vittoria di puntata e di guadagnare terreno nella classifica generale.

Al termine della serata, Perroni ha commentato con entusiasmo il risultato, sottolineando soprattutto il valore del tributo al grande cantautore genovese: "Sono felice e grato di aver vinto soprattutto perché abbiamo ricordato uno degli artisti più grandi della musica italiana che sarà per sempre un'icona. Evviva Gino Paoli".

Selma nei panni di Gloria Gaynor a Tale e Quale Show

Tale e Quale Show 2026, la classifica della quarta puntata

La quarta serata del talent show condotto da Carlo Conti ha visto Andrea Perroni al primo posto, seguito da Selma e Anna Pettinelli, che ha interpretato Nada conquistando 57 punti. Quarta posizione per Paola Perego, nei panni di Patty Pravo, mentre Insinna e Cirilli hanno proposto un'esibizione dedicata a Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali. Ecco la classifica completa della puntata di mercoledì 14 ottobre:

Andrea Perroni - 65 punti , con Gino Paoli

, con Gino Paoli Selma - 59 punti , con Gloria Gaynor

, con Gloria Gaynor Anna Pettinelli - 57 punti , con Nada

, con Nada Paola Perego - 51 punti , con Patty Pravo

, con Patty Pravo Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - 47 punti , con Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali

, con Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali Vladimir Randazzo - 43 punti , con Elton John

, con Elton John Stefano Meloccaro - 42 punti , con Umberto Tozzi

, con Umberto Tozzi Roberta Morise - 39 punti , con Dua Lipa

, con Dua Lipa Max Paiella - 39 punti , con Mahmood

, con Mahmood Maddalena Corvaglia - 31 punti , con Emma

, con Emma Jasmine Carrisi - 31 punti, con Britney Spears

Classifica generale: Selma resta al comando, Perroni sale al secondo posto

Nonostante il secondo posto nella quarta puntata, Selma Ezzine conserva la vetta della classifica generale con 188 punti. Il successo della serata permette invece ad Andrea Perroni di consolidare la propria posizione e di salire al secondo posto con 230 punti complessivi. Ecco la classifica generale aggiornata dopo la quarta puntata, sommando i risultati delle prime tre serate ai punteggi ottenuti mercoledì 14 ottobre:

Selma Ezzine - 247 punti

Andrea Perroni - 230 punti

Roberta Morise - 223 punti

Stefano Meloccaro - 192 punti

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli - 191 punti

Paola Perego - 181 punti

Vladimir Randazzo - 161 punti

Max Paiella - 157 punti

Anna Pettinelli - 157 punti

Maddalena Corvaglia - 144 punti

Jasmine Carrisi - 133 punti

Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imitano Gilbert Bécaud e Alvaro Vitali

Tale e Quale Show, le imitazioni della quinta puntata

Al termine della quarta puntata, Carlo Conti ha annunciato gli artisti che i concorrenti dovranno imitare nel prossimo appuntamento. Le trasformazioni promettono nuove sfide impegnative, a partire da quella di Selma, chiamata a vestire i panni di Michael Jackson, e da quella di Anna Pettinelli, che dovrà cimentarsi con Freddie Mercury. Ecco tutte le imitazioni della quinta puntata, in ordine di classifica della serata appena conclusa:

Andrea Perroni imiterà Luca Carboni.

imiterà Luca Carboni. Selma si trasformerà in Michael Jackson.

si trasformerà in Michael Jackson. Anna Pettinelli interpreterà Freddie Mercury.

interpreterà Freddie Mercury. Paola Perego vestirà i panni di Cher.

vestirà i panni di Cher. Flavio Insinna e Gabriele Cirilli imiteranno Vittorio De Sica e Mal.

imiteranno Vittorio De Sica e Mal. Vladimir Randazzo si cimenterà con Samurai Jay.

si cimenterà con Samurai Jay. Stefano Meloccaro interpreterà Lucio Battisti.

interpreterà Lucio Battisti. Roberta Morise porterà sul palco Gianna Nannini.

porterà sul palco Gianna Nannini. Max Paiella si trasformerà in Charles Aznavour.

si trasformerà in Charles Aznavour. Maddalena Corvaglia imiterà Lady Gaga.

imiterà Lady Gaga. Jasmine Carrisi interpreterà Madame.