Tale e Quale Show 2023, stasera su Rai 1 il Torneo dei campioni: i concorrenti

Tale e Quale Show 2023 si chiude stasera su Rai 1 alle 21:25 con il Torneo dei campioni. La puntata odierna vedrà la proclamazione del "Campione di Tale e Quale Show 2023" perchè sul palco degli studi televisivi 'Fabrizio Frizzi' di Roma ci saranno i migliori 5 protagonisti di questa tredicesima edizione e i migliori 5 della dodicesima.

I concorrenti del Torneo dei campioni

Parteciperà alla gara naturalmente colui che è stato proclamato vincitore solo una settimana fa, Luca Gaudiano. Dalla 13ma edizione torneranno sul palco anche Lorenzo Licitra, Ilaria Mongiovì, Jasmine Rotolo e Ginevra Lamborghini.

A sfidarli ci saranno cinque concorrente della dodicesima edizione: Antonino, Andrea Dianetti, Elena Ballerini, Gilles Rocca e Valentina Persia.

Claudio Lauretta, che nel 2022 si classificò al 4° posto, sarà invece ospite del programma in qualità di 4° giudice.

Da segnalare che, fuori gara, ci saranno anche Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli che dovranno imitare gli Abba, insieme a un altro personaggio che si scoprirà nel corso della serata.

Il voto

Per i concorrenti sarà fondamentale dare una prova di grande 'trasformismo', con l'obiettivo di convincere Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e il quarto giudice Claudio Lauretta. In più, vista l'importanza della serata, non sono da escludersi "Bonus" con punti extra per i più meritevoli. Anche il pubblico a casa avrà voce in capitolo, perché i telespettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite gli account Facebook e X: le tre esibizioni più 'acclamate' da casa porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.