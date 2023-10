Tale e Quale Show 2023 stasera su Rai 1: imitazioni della quinta puntata

Stasera su Rai 1 in prima serata appuntamento con la quinta puntata di Tale e Quale Show 2023: ecco le imitazioni previste in questo venerdì 20 ottobre.

Tale e Quale Show 2023 si conferma di settimana in settimana il programma del venerdì sera da battere. Con il palinsesto dalla propria parte (Canale 5 gli farà concorrenza con il film Andiamo a quel paese di Ficarra e Picone), stasera su Rai 1, dalle 21:30, lo show condotto da Carlo Conti si prepara ad affrontare la sua quinta puntata stagionale.

Le imitazioni di venerdì 20 ottobre

Ginevra Lamborghini sarà Elodie

Ilaria Mongiovì sarà Shakira

Pamela Prati sarà Renato Zero

Jasmine Rotolo sarà Rihanna

Jo Squillo sarà Annie Lennox

Alex Belli sarà Mr. Rain

Gaudiano sarà Hozier

Lorenzo Licitra sarà Alex Baroni

Scialpi sarà Nick dei Cugini di Campagna

i ripetenti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni saranno i Village People (con Pierpaolo Pretelli e un altro collega misterioso)

Maria Teresa Ruta ha subìto un piccolo infortunio durante le prove e sarà sostituita dalla figlia Guenda Goria

Come da prassi, tutte le interpretazioni saranno dal vivo accompagnate dagli arrangiamenti curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli. In giuria Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un giudice a sorpresa che sarà 'tale e quale' a un personaggio famoso.

La scorsa settimana sono finiti a pari merito in vetta Jasmine Rotolo e Luca Gaudiano, al momento in testa alla classifica generale. Al secondo posto Ilaria Mongiovì e al terzo Elettra Lamborghini, ma la vera sorpresa sono stati Paolantoni e Cirili, che hanno chiuso la puntata in quinta posizione.