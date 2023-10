Tale e Quale Show 2023 stasera su Rai 1: imitazioni della quarta puntata, omaggio a Raffaella Carrà

Stasera su Rai 1 in prima serata appuntamento con la quarta puntata di Tale e Quale Show 2023: ecco le imitazioni previste in questo venerdì 13 ottobre.

Tale e Quale Show 2023, dopo aver vinto la gara degli ascolti per un'altra settimana ancora, torna stasera su Rai 1 alle 21:30. Terminata su Canale 5 la fiction con Massimo Ranieri, il programma condotto da Carlo Conti dovrà vedersela, in questo venerdì 13 ottobre, con una conferma come Titanic.

Le imitazioni di venerdì 13 ottobre

Ginevra Lamborghini sarà Miley Cyrus

Ilaria Mongiovì sarà Arisa

Pamela Prati sarà Rosanna Fratello

Jasmine Rotolo sarà Macy Gray

Maria Teresa Ruta sarà Heather Parisi

Jo Squillo sarà Raffaella Carrà

Alex Belli sarà Stash dei The Kolors

Gaudiano sarà Al Bano

Lorenzo Licitra sarà Adam Levine

Scialpi sarà Boy George

i "ripetenti" Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni saranno Modugno, Franco e Ciccio (chi li affiancherà in questa occasione?).

A giudicare gli artisti saranno Loretta Goggi, Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e un quarto giudice a sorpresa. Anche gli spettatori potranno esprimere le proprie preferenze tramite Facebook e X: le tre esibizioni più 'acclamate' porteranno ai tre interpreti rispettivamente 5, 3 e 1 punto.

Nella scorsa puntata il vincitore è stato Scialpi con la sua interpretazione di Domenico Modugno, che ha staccato di oltre 20 punti Lorenzo Licitra e la sua imitazione di Diodato. Terzo posto per Luca Gaudiano, che ha imitato Lewis Capaldi, mentre quarta classificata è stata Jasmine Rotolo con Sade.