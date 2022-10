Tale e Quale Show 2022, Rosalinda Cannavò vince la puntata del 21 ottobre: la classifica aggiornata

Rosalinda Cannavò vince la puntata del 21 ottobre di Tale e Quale Show 2022 imitando Francesca Michielin: la concorrente si è esibita sulle note di Nessun Grado di Separazione. La classifica è stata chiusa, a pari merito da Valeria Marini e il duo composto da Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni.

Nuova puntata di Tale e Quale Show 2022, il programma del venerdì sera condotto da Carlo Conti, questa sera ad affiancarlo in giuria oltre ai soliti tre giurati, Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio, c'era Tullio Solenghi. Il comico è stato il quarto giurato di quest'appuntamento imitando Giampiero Mughini, che stasera vedremo sulla pista di Ballando con le Stelle 2022.

Gli spettatori di Tale e Quale Show 2022 ieri sera hanno visto Samira Lui nei panni di Jennifer Lopez mentre Claudio Lauretta ha imitato Renato Zero. Antonino Spadaccino si è trasformato nel rocker britannico Rod Stewar. Subito dopo, è stata la volta di Valentina Persia, capace di commuovere i giudici indossando i panni di Gabriella Ferri. Valeria Marini si è trasformata in Shakira, prendendosi le critiche di Cristiano Malgioglio. Elena Ballerini ha imitato Arisa.

Nuova scossa rock con il Jon Bon Jovi di Gilles Rocca. La coppia Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli è salita sul palco imitando Elettra Lamborghini e Rocco Hunt. Alessandra Mussolini ha cantato Milva e Rosalinda Cannavò si è trasformata in Francesca Michielin. Ultimo ad esibirsi Andrea Dianetti che ha imitato Achille Lauro. Quest'ultima performance è stata la più apprezzata dai social che ha regalato al concorrente i cinque punti aggiuntivi.

Questa la classifica finale

Rosalinda Cannavò 62 punti

Elena Ballerini 58 punti

Valentina Persia 55 punti

Andrea Dianetti 53 punti

Gilles Rocca 50 punti

Claudio Lauretta 49 punti

Samira Lui 42 punti

Antonino Spadaccino 39 punti

Alessandra Mussolini 36 punti

Valeria Marini e Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli 30 punti

Le anticipazioni della prossima puntata. Venerdì 28 ottobre andrà in onda la quinta puntata di Tale e Quale Show 2022, Carlo Conti ha rivelato, come di consueto, le esibizioni dei suoi concorrenti, Claudio Lauretta imiterà Vasco Rossi. Antonino Spadaccino sarà Loredana Berté mentre Valentina Persia si trasformerà in Anastacia. Elena Ballerini sarà Barbra Streisand mentre Samira Lui si cimenterà nell'imitazione di Grace Jones. Valeria Marini si trasformerà in Marilyn Monroe e Rosalinda Cannavò imiterà Madame. Andrea Dianetti sarà Gianni Togni. Tutto in famiglia per Alessandra Mussolini che sarà la zia Sofia Loren, mentre Gilles Rocca vestirà i panni del compianto di Franco Califano. Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli saranno José Carreras e Luciano Pavarotti.