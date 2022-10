Tale e quale show 2022: le imitazioni di stasera 28 ottobre

Tale e Quale Show 2022 torna stasera 28 ottobre su Rai1, come sempre in prima serata: ecco quali saranno le imitazioni della quinta puntata.

Tale e Quale Show 2022 torna in TV stasera 28 ottobre su Rai1 alle 21:25 per riportare in gara i suoi 11 (+1) concorrenti. Sette giorni fa ha trionfato Rosalinda Cannavò imitando Francesca Michieli. Alle sue spalle Elena Ballerini che ha imitato Arisa e Valentina Persia che ha interpretato Gabriela Ferri. La classifica provvisoria vede in testa Antonino, seguito da Gilles Rocca ed Elena Ballerini.

In giuria confermati Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. La quarta giurata, secondo le anticipazioni di TV Blog sarà, Mara Venier

Le imitazioni della quinta puntata:

Elena Ballerini - Barbra Streisand

Rosalinda Cannavò - Madame

Samira Lui - Grace Jones

Valeria Marini - Marilyn Monroe

Alessandra Mussolini - Sophia Loren

Valentina Persia - Anastacia

Andrea Dianetti - Gianni Togni

Claudio Lauretta - Vasco Rossi

Gilles Rocca - Franco Califano

Antonino - Loredana Berté

il "ripetente" Francesco Paolantoni e il coach "personale" Gabriele Cirilli - Carreras, Pavarotti e Domingo

Stasera scopriremo se Alessandra Mussolini salirà sul palco di Tale e Quale Show 2022, nei giorni scorsi l'ex parlamentare si era rifiutata di vestire i panni della zia Sophia Loren. Non è stato comunicato se Alessandra ci sarà, magari imitando un altro personaggio.