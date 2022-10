Tale e Quale Show: Alessandra Mussolini lascia le prove: non vuole imitare la zia Sophia Loren

Alessandra Mussolini sbatte la porta e abbandona le prove di Tale e Quale show. L'ex parlamentare sembra che non abbia intenzione di imitare la zia Sophia Loren, il personaggio che la produzione le ha abbinato per la puntata del 29 ottobre, come annunciato da Carlo Conti sabato scorso.

Nando Moscariello, agente di Alessandra Mussolini, ha scritto nelle sue storie di Instagram che nella prossima puntata la sua assistita potrebbe non partecipare al programma. Nella didascalia si legge "Questa settimana è a rischio a Tale e Quale Show la performance della mia assistita Aleşsandra Mussolini nei panni di Sophia Loren". Il messaggio è stato condiviso, senza alcun commento, dalla stessa concorrente del talent show.

Secondo quanto riporta il portale Davide Maggio: "Il 'panico' è scoppiato già nel post puntata di venerdì scorso, dopo che la Mussolini ha appreso l'identità del nuovo personaggio da imitare. Vi diciamo di più: questa mattina la concorrente ha bloccato le prove previste di trucco e parrucco e se n'è andata".

C'e' comunque un precedente che rende questa presa di posizione di Alessandra Mussolini poco chiara, l'ex parlamentare, ha già imitato la zia in passato. La cantante, che sabato scorso ha impersonato Milva, ha vestito i panni della famosa parente durante una puntata di Domenica Live. Qualcosa, da allora, deve essere cambiato.